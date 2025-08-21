Ninja Gaiden 4 : Voici les configurations recommandées pour jouer à cet épisode sur PC

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Au cours de l’Opening Night Live de cette Gamescom 2025, Ninja Gaiden 4 a refait parler de lui avec une nouvelle bande-annonce qui nous en révélait un peu plus sur l’histoire et les motivations des personnages de ce nouvel épisode. La sortie du jeu se rapproche désormais à grands pas et aucun retard n’est pour l’instant à prévoir, ce qui permet à Team Ninja et Platinum Games de dévoiler davantage d’informations à propos de cette suite, comme ses configurations PC recommandées qui ne devraient pas être trop gourmandes, à une exception près.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 21/10/2025

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu

Ninja Gaiden 4 montre à nouveau du gameplay, avec une date de sortie à la clé

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 montre à nouveau du gameplay, avec une date de sortie à la clé

Ninja Gaiden 4 n’existerait probablement pas sans Phil Spencer, nouveaux détails sur le prochain jeu de la série

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 n’existerait probablement pas sans Phil Spencer, nouveaux détails sur le prochain jeu de la série

Ninja Gaiden 4 est annoncé et sera développé par PlatinumGames, Ryu fait son retour aux côtés d’un nouveau héros

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 est annoncé et sera développé par PlatinumGames, Ryu fait son retour aux côtés d’un nouveau héros
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Cairn nous montre son mode « Free Solo », pour de la grimpette sans filet de sauvetage
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn nous montre son mode « Free Solo », pour de la grimpette sans filet de sauvetage
Ninja Gaiden 4 : Voici les configurations recommandées pour jouer à cet épisode sur PC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ninja Gaiden 4 : Voici les configurations recommandées pour jouer à cet épisode sur PC
Trails in the Sky 1st Chapter sort sa démo et prévoit aussi une version Switch 2
pc
ps5
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Trails in the Sky 1st Chapter sort sa démo et prévoit aussi une version Switch 2
There Are No Ghosts at the Grand – Première prise en main pour cette comédie musicale avec un petit chat
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : There Are No Ghosts at the Grand – Première prise en main pour cette comédie musicale avec un petit chat
Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien
Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) annonce Daimon Blades, un FPS slasher qui va bientôt entrer en accès anticipé
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) annonce Daimon Blades, un FPS slasher qui va bientôt entrer en accès anticipé
Studio support sur Overwatch 2 et Valorant, Envar annonce Witchspire
Image d\'illustration pour l\'article : Studio support sur Overwatch 2 et Valorant, Envar annonce Witchspire
Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)
Edge of Memories, l’action-RPG des français de Midgar Studio, est reporté à 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Edge of Memories, l’action-RPG des français de Midgar Studio, est reporté à 2026
Un premier trailer de gameplay pour Styx : Blades of Greed
Image d\'illustration pour l\'article : Un premier trailer de gameplay pour Styx : Blades of Greed
Aperçu Grounded 2 – Les ados reprennent du service dans la suite musclée du jeu de survie
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aperçu Grounded 2 – Les ados reprennent du service dans la suite musclée du jeu de survie
Recur : un facteur face au temps dans ce nouveau jeu de plateforme et de réflexion
Image d\'illustration pour l\'article : Recur : un facteur face au temps dans ce nouveau jeu de plateforme et de réflexion
Le JRPG français Lost Hellden sort de l’ombre pour nous montrer de bien belles images de gameplay
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le JRPG français Lost Hellden sort de l’ombre pour nous montrer de bien belles images de gameplay
DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne
pc
Image d\'illustration pour l\'article : DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne
Halloween : La saga d’horreur revient dans un jeu d’infiltration asymétrique où l’on peut jouer Michael Myers
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Halloween : La saga d’horreur revient dans un jeu d’infiltration asymétrique où l’on peut jouer Michael Myers
Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licencié par Take-Two
Image d\'illustration pour l\'article : Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licencié par Take-Two
Fellowship : Le « MODA » de Chief Rebel et Arc Games lancera son accès anticipé le 9 octobre sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Fellowship : Le « MODA » de Chief Rebel et Arc Games lancera son accès anticipé le 9 octobre sur PC
Deer & Boy : Le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games sortira début 2026 sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Deer & Boy : Le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games sortira début 2026 sur PC et consoles
EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC
1348 Ex Voto : Un jeu d’action-aventure chevaleresque dans l’Italie médiévale du 14ème siècle annoncé par Sedleo et Dear Villagers
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 1348 Ex Voto : Un jeu d’action-aventure chevaleresque dans l’Italie médiévale du 14ème siècle annoncé par Sedleo et Dear Villagers
Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles
Après Nintendo et sa Switch, Sony augmente le prix des PlayStation 5 aux États-Unis
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Après Nintendo et sa Switch, Sony augmente le prix des PlayStation 5 aux États-Unis
On a pu jouer à Resident Evil Requiem, voici notre avis ainsi que du gameplay inédit
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a pu jouer à Resident Evil Requiem, voici notre avis ainsi que du gameplay inédit
Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo