Ninja Gaiden 4 : Voici les configurations recommandées pour jouer à cet épisode sur PC

Grosse bécane nécessaire ?

Pour jouer à Ninja Gaiden 4 sur PC dans des conditions correctes, votre machine n’aura pas besoin d’être à la pointe de la technologie côté carte graphique ou processeur. Les détails concernant ces configurations ont été ajoutées à la page Steam du jeu, laissant entrevoir une optimisation assez correcte de cette version, ou presque.

Car il vous faudra tout de même 100 Go d’espace disponible pour télécharger ce Ninja Gaiden 4. Ce qui est énorme pour un jeu avec une structure pareil, mais c’est de toute façon le propre de bon nombre de jeux de nos jours.

Voici les configurations recommandées pour jouer à Ninja Gaiden 4 sur PC :

Configuration minimum (1080p / 30 fps)

CPU : Intel i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3400G​

GPU : Nvidia GTX 1060 (6 GB) ou AMD RX 590 (8 GB)​

16 Go RAM​

DirectX: 12​

Epace nécessaire : 100 Go

Configuration recommandée (1080p / 60 fps)

CPU : Intel i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600​

GPU : Nvidia RTX 2060 (8 GB) ou AMD RX 5700 XT (8 GB)​

16 Go RAM​

DirectX: 12​

Espace nécessaire : 100 Go

Ninja Gaiden 4 sera disponible dès le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series (et Xbox Game Pass). Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre dernier aperçu.