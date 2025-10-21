Test Ninja Gaiden 4 – Du sang neuf pour la licence

8.5

Jaquette de Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 21/10/2025

  • Gameplay qui rassemble le meilleur des deux mondes
  • Beaucoup d'armes jouables
  • Bestiaire et environnements variés
  • L'alliance d'un challenge relevé et d'accessibilité
  • Les missions secondaires, une bonne idée
  • Scénario pas très bien écrit
  • Transitions entre les combats peu passionnantes
  • La répétition de certains niveaux et boss
  • Certains ennemis frustrants à affronter
  • La peinture jaune
Ninja Gaiden 4 n’est pas une révolution de la licence, au contraire, il en reprend les points forts, tout en améliorant ce qui fonctionnait moins bien. La collaboration entre Team Ninja et PlatinumGames fait des merveilles en termes de gameplay. Rarement un jeu aura été aussi jouissif lors des combats. On est content de retrouver toutes ces sensations manette en main, plus précises que jamais. Malheureusement, cela se fait un peu au détriment du reste du jeu qui souffre de l’accent mis sur les combats. Ça ne suffit pas à en faire une mauvaise expérience — loin de là. Preuve qu’ils ont eu raison de tout miser sur ce point. Finalement, le jeu est exactement ce qu’on cherche en lançant un Ninja Gaiden.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

