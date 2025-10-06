Ninja Gaiden 4 aura droit à un premier DLC début 2026 centré sur ses deux héros

L’arsenal s’agrandira l’année prochaine

Ce premier DLC de Ninja Gaiden 4 s’intitulera donc « The Two Masters », et comme on peut le deviner à son nom, il se concentrera sur les deux protagonistes de cet épisode, à savoir Yakumo et Ryu. Les deux auront droit à une nouvelle arme chacun (que vous pouvez voir sur l’image ci-dessus) pour ajouter encore un peu de diversité dans vos combos, mais ce n’est pas tout. Ce DLC introduira également une nouvelle histoire qui se déroulera après les événements du jeu principal, comme l’indique le réalisateur de cet épisode, Masakazu Hirayama :

« Ce contenu se déroule après les événements du jeu de base et adopte le point de vue de ces deux personnages. Outre ce contenu scénaristique, des défis post-game, distincts des Ninja Trials du jeu de base, seront également proposés. Les joueurs auront donc beaucoup de contenu à découvrir. Nous avons hâte de partager plus d’informations avec eux dès que possible. »

Autrement dit, l’aventure de nos deux héros continuera en 2026. Pas encore de date précise pour ce DLC, mais il devrait arriver au début de l’année. Ninja Gaiden 4 sera disponible dès le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series (et Xbox Game Pass). Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre dernier aperçu.