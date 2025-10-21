Ninja Gaiden 4 sort aujourd’hui, et s’offre une dernière bande-annonce sanglante

C’est le grand jour pour Ninja Gaiden 4, qui sort malheureusement peu après la disparition du créateur de la saga, Tomonobu Itagaki. Ce quatrième épisode aura demandé l’effort collectif de PlatinumGames, Team Ninja et Microsoft pour en arriver là, et il est temps de retrouver Ryu Hayabusa dans une nouvelle aventure, même si le maitre ninja va aussi laisser une grande place à Yakumo, un nouveau protagoniste. Une dernière bande-annonce vient célébrer le lancement du jeu pour vous donner envie de vous le procurer, mais gare à vous si vous souhaitez conserver quelques surprises.

Jaquette de Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 21/10/2025

