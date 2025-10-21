Ninja Gaiden 4 sort aujourd’hui, et s’offre une dernière bande-annonce sanglante
Rédigé par Jordan
C’est le grand jour pour Ninja Gaiden 4, qui sort malheureusement peu après la disparition du créateur de la saga, Tomonobu Itagaki. Ce quatrième épisode aura demandé l’effort collectif de PlatinumGames, Team Ninja et Microsoft pour en arriver là, et il est temps de retrouver Ryu Hayabusa dans une nouvelle aventure, même si le maitre ninja va aussi laisser une grande place à Yakumo, un nouveau protagoniste. Une dernière bande-annonce vient célébrer le lancement du jeu pour vous donner envie de vous le procurer, mais gare à vous si vous souhaitez conserver quelques surprises.
Du sang et de la violence au programme
Dans la grande tradition des trailers de lancement, cette bande-annonce de Ninja Gaiden 4 ne semble pas y aller de main mort côté spoilers. Alors certes, on ne va pas se ruer sur un épisode de la série pour y suivre avec attention l’histoire qu’il va nous raconter, puisque l’on est là avant tout pour y trouver une bonne dose d’action, mais cette bande-annonce en montre tout de même beaucoup, notamment sur les personnages et boss que vous allez croiser durant cette aventure. Prenez donc garde si vous préférez aborder le jeu sans trop savoir à quoi vous attendre.
Ninja Gaiden 4 est sort aujourd’hui sur PC, PS5 et Xbox Series (et directement via le Xbox Game Pass). Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test complet, qui revient sur toutes les belles qualités du jeu (et il y en a).
Date de sortie : 21/10/2025