Ninja Gaiden 4 – Nos premières impressions après deux heures de jeu

Nouveau héros pour de nouveaux joueurs ?

À quelques semaines de sa sortie officielle (21 octobre 2025), nous avons eu la chance de pouvoir mettre les mains sur une version preview de Ninja Gaiden 4 nous permettant de parcourir les premiers niveaux du jeu. Précisons tout de suite que les impressions que nous allons vous livrer sont celles d’une personne n’ayant jamais touché de près ou de loin à un épisode de Ninja Gaiden.

Contrairement aux autres épisodes, ce n’est pas Ryu Hayabusa qui va être le personnage principal, mais un nouveau venu nommé Yakumo. Ce jeune ninja est un disciple du clan Raven (clan rival au clan Hayabusa) et on sait déjà via quelques informations qu’il sera amené à croiser le fer avec Ryu.

La version que nous avons eue entre les mains correspond aux toutes premières heures du mode histoire. Yakumo arrive à Tokyo pour la sauver du mal qui la ronge : la dépouille du Dragon Noir dont le sang ruisselant sur la ville corrompt peu à peu les rues. En tant que néophyte, le premier constat que l’on peut se faire est l’absence de contexte et de mise en situation de l’univers. On nous parle de personnes et de lieux sans vraiment comprendre de qui ou de quoi il s’agit, ce qui peut rendre difficile l’arrivée de nouveaux joueurs.

Bien entendu, nous n’avons finalement vu qu’une toute petite partie de la narration (cette dernière étant compréhensible) et il faudra attendre d’avoir le jeu complet entre les mains pour statuer. Après tout, quoi de mieux qu’un nouveau personnage pour prendre un nouveau départ et embarquer avec soin toute une nouvelle génération de joueurs.

Des environnements aux structures assez classiques

Si les environnements que nous avons pu parcourir sont plutôt agréables à l’œil (sans pour autant nous détacher la rétine), ils n’en restent pas moins assez classiques. Tokyo est une ville futuriste, sombre et pluvieuse et on y évolue au travers de passages sur les toits ou dans de petites ruelles par exemple. On note tout de même un joli soin apporté aux jeux de lumière et aux reflets et la présence d’un mode qualité et d’un mode performance.

Au niveau des déplacements dans ces lieux, on reste là aussi sur des classiques avec la possibilité de sauter, d’escalader des murs, de courir latéralement sur certaines surfaces ou encore de se balancer à l’aide d’un grappin. L’exploration est très guidée avec la présence des fameuses « traces jaunes » présentes dans de nombreux jeux d’aujourd’hui (elles ne semblent pas désactivables ici), mais récompense tout de même les plus curieux avec quelques trésors et récompenses cachés par-ci par-là.

Un gameplay rapide, violent et exigeant

La série Ninja Gaiden est en grande partie reconnue pour la qualité de son gameplay lors des combats. Sans pouvoir comparer avec l’existant, on peut tout de même signaler que le gameplay de ce Ninja Gaiden 4 est très plaisant manette en main.

Les déplacements de Yakumo sont vifs, aussi bien en cours d’exploration qu’en plein affrontement. C’est ultra dynamique. On dispose de trois types d’attaques : les coups légers, les coups lourds, plus lents, mais plus efficaces et les attaques à distance via des shurikens. Il est évidemment possible (et recommandé) de varier les plaisirs et de réaliser des combos entre ces trois options.

Mais attention, les adversaires sont loin de se laisser frapper sans réagir et se révèlent d’ailleurs sans pitié, n’hésitant pas à attaquer tous en même temps. Cette exigence dans les combats requiert l’apprentissage et la maitrise de la parade et de l’esquive permettant respectivement d’étourdir la cible ou de ralentir légèrement le temps si elles sont parfaitement réalisées.

Yakumo dispose aussi des capacités du clan Raven et peut temporairement utiliser des compétences sanglantes, ou des armes et des coups plus puissants. En contrepartie, ces coups puisent dans une jauge qui se recharge ensuite en combattant. Notez que l’utilisation de cette jauge peut se montrer stratégique, notamment lors des combats de boss puisque certaines de leurs attaques ne peuvent être parées qu’avec les habiletés du clan Raven.

Enfin, une fois un certain nombre d’ennemis défaits, il est possible de passer en mode « berserk » et ainsi devenir encore plus puissant un court instant. Cette nouvelle force permettra de découper d’un seul coup les adversaires les plus faibles via une animation plutôt sympathique. D’autres animations bien sanglantes se déclenchent également régulièrement lors des combats, mais on craint que leur petit nombre provoque finalement un effet de lassitude chez les joueurs sur la longueur. De même, le bestiaire nous a semblé assez peu varié sur ces deux premières heures.

Une fois le contenu narratif disponible terminé, nous avions la possibilité de rejouer les niveaux en mode défis ou de combattre une nouvelle fois les boss rencontrés. Là, nous avons pu contrôler Ryu et constater un gameplay tout de même bien différent de celui de Yakumo, ce qui permettra, selon leur répartition en temps de jeu, de varier les plaisirs.

Cette première approche de Ninja Gaiden 4 nous est tout d’abord apparue assez hostile envers notre inexpérience de l’univers. Rien ne parait vouloir donner du contexte et du narratif aux nouveaux joueurs. Il faudra donc attendre de voir l’intégralité de la narration pour voir si elle se suffit à elle-même en tant que point d’entrée dans la série ou s’il sera nécessaire de faire ses devoirs avant de lancer le jeu. Du côté du gameplay, le plaisir vient assez rapidement. Bien que très classique dans son exploration, le jeu propose des affrontements dynamiques, plaisants, mais aussi assez exigeants. Bien que le jeu nous explique les différentes options offensives et défensives qui s’offrent à nous, les adversaires ne nous feront pas de cadeaux. Les nouveaux joueurs et qui plus est néophytes du genre risquent de se casser quelques dents, en particulier contre les boss. Quelques questions et doutes subsistent, mais nous conservons de bonnes premières impressions sur ce Ninja Gaiden 4.