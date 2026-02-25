Ninja Gaiden 4 aura droit à son DLC The Two Masters dès le 4 mars prochain

Ryu et Yakumo étoffent leur arsenal

Dans ce DLC, Ryu et Yakumo auront encore pas mal de pain sur la planche avec des hectolitres de sang à déverser. Les deux protagonistes de cet épisode seront au cœur de trois nouveaux chapitres, et pourront aller démembrer quelques ennemis à l’aide d’une nouvelle arme chacune. Yakumo aura par exemple droit à une grande faux tandis que Ryu enfilera des gantelets particulièrement tranchants.

On découvre très rapidement ces deux nouvelles armes dans un teaser somme toute assez court, qui aura au moins le mérite de dévoiler la date de sortie de ce DLC, fixée au 4 mars prochain. Ce DLC comprendra également de nouveaux défis en plus des chapitres inédits, avec un mode plus difficile qui devrait mettre vos réflexes à rude épreuve.

Ninja Gaiden 4 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est également compris dans le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cet épisode, notre test complet est là pour ça.