NieR Automata arrivera sur Switch en octobre avec son édition The End of YoRHa

Regarder le Nintendo Direct Mini du 28 juin, c’était aussi le bon moment pour se remémorer que 2017 était une excellente année pour le jeu vidéo. Nintendo l’a bien compris en mettant en avant le portage de Persona 5, mais aussi celui de NieR Automata, autre jeu culte de cette année si riche. 2B, 9S et A2 vont donc enfin faire leur chemin jusqu’à la Nintendo Switch, puisque NieR Automata débarquera sur la console de Nintendo dès cet automne.

Une version Switch et un festival pour les 5 ans du jeu

Il faudra donc patienter jusqu’au 6 octobre avant de retrouver NieR Automata sur Nintendo Switch. Cette version sera disponible en édition numérique mais aussi en version physique, avec une jaquette réversible dessinée par le concept artist Koda Kazuma illustrant A2.

Et bonne nouvelle, cette version sera bien l’édition The End of YoRHa, ce qui veut dire que tous les DLC sortis seront directement intégrés. De plus, un nouveau DLC nommé « 6C2P4A118680823 » sera disponible en téléchargement gratuitement, avec six nouveaux costumes et quatre accessoires à découvrir pour les différents personnages, ainsi que deux skins pour les pods.

Par ailleurs, notez que le NieR Automata Fan Festival 12022 a été annoncé dans la foulée et se tiendra du 25 au 26 novembre prochain pour fêter les 5 ans du jeu. Au programme, un concert et des interviews exclusives, avec peut-être plus d’informations sur l’anime à venir.