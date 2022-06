Nintendo Direct Mini : Voici le résumé complet de l’émission du 28 juin avec toutes les annonces

Cet été, Nintendo Direct semble vouloir se concentrer sur ses sorties à venir dans les prochaines semaines, plutôt que de nous parler de l’avenir. C’est pourquoi on a bien eu droit à un Nintendo Direct, mais seulement à un Nintendo Direct Mini Partner Showcase, centré exclusivement sur les éditeurs tiers. Au programme, de nombreux portages comme on a l’habitude d’en voir même si ceux annoncés ici étaient attendus depuis longtemps, mais aussi quelques annonces exclusives. Voici le résumé complet du Nintendo Direct Mini du 28 juin.

Des jeux déjà annoncés qui font leur retour

Ce Nintendo Direct Mini nous a offert une nouvelle présentation de Monster Hunter Rise: Sunbreak, ce qui semble logique étant donné que l’extension arrive cette semaine.

On a donc un droit à un bon gros trailer centré sur les nouveaux monstres de cette aventure, ainsi que sur le scénario de Sunbreak avec quelques images de gameplay en fond, suivies par un rappel de la feuille de route du jeu, déjà précisée lors du Capcom Showcase il y a quelques semaines.

Return to Monkey Island a profité du Direct pour enfin nous montrer plus d’images, et on découvre un peu mieux à quoi va ressembler cette suite, même si malheureusement, aucune date n’a été précisée. On sait en revanche qu’il arrivera en exclusivité console Switch d’ici la fin de l’année.

On s’en doutait, Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope a fait un détour du côté du Nintendo Direct avec quelques images de gameplay, mais c’était pour mieux annoncer l’arrivée d’un showcase spécial centré sur le jeu, qui aura lieu demain le 29 juin à 18 heures. La date de sortie du jeu est confirmée dans la foulée, et il arrivera bien le 20 octobre prochain.

RPG Time: The Legend of Wright, qui est un jeu d’aventure et de puzzles où tout se déroule au sein d’un carnet de dessins, est attendu pour le 18 août prochain sur Switch. Les amoureux des trains pourront se pencher sur Railgrade, qui propose de gérer tout un système ferroviaire sur votre Switch et qui arrivera cet automne.

Puisqu’on ne l’avait pas vu assez, Sonic Frontiers était aussi présent lors de ce Direct pour nous monter un peu plus d’images, avec enfin des décors inédits, réunis sous la bannière du Cyberespace.

Visiblement, il s’agira ici de donjons où le gameplay reprendra les codes plus basiques des jeux 3D Sonic, avec des clés à récupérer à la fin. On ne connaît toujours pas la date de sortie du jeu, mais il arrive cette année.

Disney Dreamlight Valley, qui sonne comme le parfait mélange entre Les Sims et Animal Crossing, a un peu plus précisé son concept tout en indiquant qu’il sera disponible dès le 6 septembre prochain en accès anticipé.

Live a Live est justement venu nous annoncer sa démo avec le début de trois chapitres, qui sort aujourd’hui, Doraemon Story of Season: Friends of the Great Kingdom était présent avec quelques images pour nous dire qu’il arrivera à la fin de l’année.

Dragon Quest Treasures a aussi partagé plus d’images de son gameplay et nous embarquera à l’aventure le 9 décembre sur Nintendo Switch.

Les mascottes du passé reviennent

C’était ensuite le festival des anciennes gloires. On a d’abord eu droit à la présentation de Super Bomberman R 2, qui ajoutera un mode inédit qui opposera jusqu’à quinze joueurs à un seul participant, qui devra défendre l’accès à un coffre. Là encore, la sortie est prévue pour l’année prochaine.

Mega Man était aussi de retour avec Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui regroupera dix jeux Mega Man avec une énorme galerie de plus de 1 000 illustrations et plus de 150 morceaux issus des différentes OST de la série.

La sortie est aussi prévue en 2023, et si vous le souhaitez, vous pourrez acheter la collection en deux morceaux séparés, avec Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 et Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2.

Même Pac-Man était présent avec Pac-Man World Re-PAC, qui est donc un remake du jeu Pac-Man World, et qui sortira le 26 août prochain sur Switch.

Quelques annonces surprises

Un mystérieux puzzle-game a d’abord été officialisé, nommé Lorelei and the Laser Eyes, qui mêle esthétique retro avec un style noir et blanc. On en sait pas beaucoup plus si ce n’est qu’il est édité par Annapurna Interactive et qu’il va sortir en 2023, tout d’abord sur Switch en tant qu’exclusivité temporaire.

On a ensuite découvert Blanc, un jeu d’aventure à l’esthétique toute particulière qui nous raconte l’histoire d’un faon et d’un jeune louveteau, qui doivent s’entraider pour survivre ensemble dans la nature.

Ici, pas de texte, toute la narration se fera via les actions de nos deux animaux, et il sera possible d’en profiter en coopération locale ou online. Le jeu arrivera en février 2023 en tant qu’exclusivité console temporaire Switch.

La présentation a ensuite montré plusieurs jeux à la foulée, dont Little Noah: Scion of Paradise, un rogue-lite où l’on devra récolter des lilliputiens pour progresser dans un donjon qui change constamment. Surprise, le titre est disponible dès maintenant.

Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions mélange quant à lui l’action à du tactical, mais avec des personnages du magazine Jump+, comme Twilight de Spy x Family ou Kafka de Kaiju N°8. Sortie prévue le 28 juillet.

Le dernier jeu inédit de la présentation nous provient de Square Enix et se nomme Harvestella. Comme son nom pourrait l’indiquer, il s’agira bien d’un jeu de simulation où l’on sera amené à récolter et à cultiver notre propre ferme et notre village, du moins jusqu’à ce que la saison de la mort, appelée Quietus, arrive et chamboule tout l’environnement.

Il faudra donc prendre les armes et défendre son domaine contre des monstres, avec un gameplay qui laissera la place à l’action. Bref, un pitch qui devrait évoquer pas mal d’autres jeux du genre. Le jeu est pour le moment prévu pour le 4 novembre prochain sur Switch.

Des portages de jeux cultes

Le premier portage de ce Nintendo Direct concernait NieR Automata, ce qui n’est pas vraiment une surprise étant donné que beaucoup de rumeurs avaient indiqué cela en amont de la présentation.

Le jeu culte de 2017 arrivera donc sur Switch dès le 6 octobre prochain dans sa version The End of YoRHa Edition, qui comprend tous les DLC déjà sortis. Cette version Switch aura aussi droit à quelques costumes inédits au passage.

On savait déjà que la série Portal arriverait sur Switch via une compilation, mais pas encore quand. Portal: Companion Collection a donc donné de ses nouvelles et surprise, le titre sera disponible dans la journée.

La surprise de fin, que l’on avait tous deviné sans trop y croire, c’était l’annonce de l’arrivée de Persona 3, 4 et 5 sur Nintendo Switch. Après l’officialisation des portages Xbox pour la saga, c’est au tour de la Switch de préparer l’arrivée de ces trois JRPG cultes d’Atlus, avec tout d’abord Persona 5 Royal, qui sortira le 21 octobre.

Voilà qui mettait fin à ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase, qui a tout de même montré quelques jeux inédits, même si les portages sont encore légion. De quoi nous faire attendre un vrai Nintendo Direct, qui pourrait ne pas arriver avant la rentrée.