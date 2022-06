Les Persona 3, 4 et 5 arrivent aussi sur Nintendo Switch

La saga Persona a fait son apparition en fin de Nintendo Direct Mini pour nous surprendre (ou pas vu que la vidéo n’était pas du direct on pouvait immédiatement vérifier le one more thing ou se le faire spoiler en cherchant un lien de la présentation sur Twitter). Oui, comme on s’en doutait les mêmes jeux qui arriveront aussi sur Xbox et PC feront aussi le détour par la console de Nintendo.

Si vous n’aviez pas suivi parce que vous n’étiez pas concernés jusqu’à présent, sachez qu’Atlus va bientôt proposer de nouveaux portages des épisodes les plus populaires du spin-off de Shin Megami Tensei. Cela concerne Persona 5 Royal qui arrivera le 21 octobre prochain, suivi de Persona 4 Golden et Persona 3 Portable lors de la première moitié de 2023, les deux étant traduits en français pour l’occasion.

Ce sont Morgana et Teddie qui sont venus annoncer cette nouvelle (sans Koromaru au plus grand désespoir de la rédaction), information qui fera très certainement plaisir à de nombreuses personnes puisque ces jeux sont parmi ceux dont les portages Switch étaient le plus réclamés sur les réseaux sociaux et sur les tchats lors des conférences de Nintendo depuis bien des années.

La version améliorée du 5 dite Royal sortira donc le 21 octobre sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC. Celle du 4 sous-titrée Golden sera disponible durant la première moitié de 2023 sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC et la version Portable du troisième arrivera un peu après, toujours dans la première moitié 2023, sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.