NieR Automata : Un anime annoncé pour fêter les 5 ans du jeu

NieR Automata fête aujourd’hui son cinquième anniversaire, l’occasion pour Square Enix de célébrer cet événement au cours d’un live stream spécial. Ce dernier était surtout là pour mettre en avant les nombreux produits dérivés qui vont débarquer sur le marché pour cet anniversaire, mais on a tout de même eu droit à une surprise un peu plus conséquente à la fin du live, qui vient confirmer les dernières rumeurs.

2B en anime, ça arrive

Et oui, NieR Automata va bien avoir droit à un anime prochainement ! Cela a été confirmé à l’occasion de ce live anniversaire, et bien qu’aucune image n’ait été montrée en dehors d’un artwork de 2B, les fans peuvent déjà se réjouir de retrouver leurs personnages favoris dans une nouvelle adaptation.

Tout ce que l’on sait pour le moment sur cet anime, c’est qu’il sera pris en charge à la production et à la distribution par le studio Aniplex. Reste à voir quel équipe se chargera de l’animation, étant donné qu’Aniplex possède des studios comme A-1 Pictures ou CloverWorks (déjà en charge de l’anime Persona 5)

On espère en savoir un peu plus d’ici les prochains mois, en croisant les doigts pour une sortie en 2023, ce qui semble être le plus plausible étant donné l’absence d’images. Le site officiel est déjà en ligne.