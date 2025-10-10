NetEase lâche un autre studio, Fantastic Pixel Castle, qui travaillait sur un nouveau MMO

Un mince espoir subsiste

Créé il y a un peu moins de deux ans, Fantastic Pixel Castle comptait dans ses rangs des vétérans ayant travaillé chez Blizzard ainsi que chez Riot Games. Cette équipe avait pour but de bâtir les fondations d’un MMO ambitieux dans un univers de fantasy, répondant au nom de code Ghost, basé sur une toute nouvelle licence. Le studio aussi avait la particularité d’œuvrer principalement en télétravail.

Un projet désormais largement mis en péril suite au retrait de NetEase de l’équation. Greg Street, qui gère Fantastic Pixel Castle, a annoncé via LinkedIn que l’éditeur ne finançait plus le projet aujourd’hui, et que par conséquent, si un autre partenaire n’était pas trouvé rapidement, le studio allait fermer ses portes :

« NetEase Games a fait preuve d’une grande gentillesse et nous a beaucoup soutenus dans la recherche d’un nouvel éditeur pour notre jeu. Cependant, dans le contexte actuel du marché, rares sont les accords conclus pour un jeu, quel qu’il soit, et encore moins pour un MMORPG. Nous mettons tout en œuvre pour trouver un éditeur ou un investisseur. Parallèlement, nous encourageons les membres de notre équipe à explorer les opportunités futures et les soutenons dans cette période d’incertitude. Si nous ne parvenons pas à trouver un éditeur rapidement, le studio fermera probablement ses portes et toute l’équipe, y compris la direction, en sera affectée. »

Il espère néanmoins que Ghost pourra intéresser des investisseurs malgré ce marché très bouché. Sauf miracle, il y a peu de chances que cela arrive, et voici un autre studio tout neuf qui n’aura pas eu le temps de sortir son premier jeu.