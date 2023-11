NetEase Games ouvre un nouveau studio avec un ancien de Blizzard et Riot Games pour travailler sur un MMO ambitieux

Greg Street est connu pour avoir travaillé chez Blizzard en tant que lead systems designer sur World of Warcraft. Autant dire que les MMO, ça le connaît, tout comme le fait de gérer de gros projets puisqu’il a aussi été producteur exécutif chez Riot Games (League of Legends). Un vétéran de l’industrie qui sera accompagné par d’autres artistes ayant œuvré sur plusieurs jeux multijoueur, de Valorant à Guild Wars 2 en passant par Overwatch. Le studio aura la particularité d’être composé d’une équipe qui officie entièrement en télétravail, comme le déclare Greg Street :

« Nous sommes un studio entièrement en télétravail, ce qui nous permet d’embaucher les meilleurs développeurs de jeux, et nous prévoyons de rester petits, afin de pouvoir travailler plus vite. Nous souhaitons également montrer le jeu tôt et de manière récurrente à la communauté afin de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Cela est possible parce que NetEase Games est un partenaire stratégique qui comprend notre vision et nous donne l’autonomie créative, les ressources et le soutien nécessaires pour réussir. »