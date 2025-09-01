NetEase ferme un autre studio, T-Minus Zero Entertainment, dirigé par un vétéran de BioWare

L’histoire se répète pour un autre studio occidental lié à NetEase

Le nom de ce studio ne vous dit probablement rien étant donné qu’il est encore relativement neuf. Il n’a même pas eu le temps d’annoncer ce sur quoi il travaillait puisqu’il a été fondé en 2023. Aux dernières nouvelles, il comptait produire un jeu d’action à la troisième personne, orienté multijoueur et situé dans un univers de science-fiction. T-Minus Zero Entertainment avait été fondé à Austin aux États-Unis par Rich Vogel, vétéran du studio BioWare, qui avait regroupé à ses côtés quelques ex-collègues ainsi que d’anciens membres de Bethesda.

Le site Game Developer a remarqué que Vogel avait laissé un message sur LinkedIn il y a quelques jours attestant de la séparation entre son studio et NetEase. On pouvait alors y lire qu’une démo jouable a été conçue pour le jeu, afin d’attirer davantage d’investisseurs.

Cette démo aurait pourtant été appréciée en interne chez NetEase, mais Game Developer a eu la confirmation que l’entreprise chinoise a bien fermé T-Minus Zero Entertainment, après avoir pourtant promis d’essayer de trouver une solution pour que le studio trouve un repreneur. Une suite à laquelle on pouvait s’attendre à la vue des dernières décisions du groupe, qui réduit considérablement ses investissements à l’international.