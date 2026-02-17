NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant

Le studio veut quand même y croire

Le dernier studio à faire les frais du revirement de NetEase se nomme Anchor Point Studio. Une équipe divisée entre l’Espagne et les États-Unis, qui avait été dévoilée en avril 2023 et qui devait être spécialisée dans les jeux d’action et d’aventure, sans qu’aucun projet n’ait été révélé à l’époque. NetEase a de toute façon décidé de retirer ses billes, comme nous l’apprend Paul Ehreth, PDG du studio et ancien lead designer sur Control. Sur LinkedIn, il annonce qu’Anchor Point Studio n’est plus soutenu par NetEase, mais refuse de voir les choses du mauvais côté et célèbre cette nouvelle indépendance (message relayé par Game Developer) :

« Nous allons maintenant fonctionner en tant que studio indépendant. C’est un changement important pour nous, mais que nous abordons avec optimisme, clarté et enthousiasme pour ce qui nous attend. Aujourd’hui, en tant que studio indépendant, nous avons l’opportunité de focaliser notre vision encore plus nettement et de poursuivre de nouveaux partenariats en accord avec nos ambitions créatives. Notre équipe reste motivée et profondément engagée dans le jeu incroyable que nous construisons. La passion qui nous a réunis est plus forte que jamais. »

Le PDG dit maintenant être à la recherche de nouveaux investisseurs et partenaires, chose qui paraît essentielle pour que le studio puisse survivre, dans la mesure où il employait environ une centaine de personnes. Comme d’autres studios, pas question de se fâcher avec NetEase pour autant, mais difficile de ne pas penser qu’il sera difficile pour le studio de se remettre sur pieds après un partenariat infructueux.