NetEase ferme un autre studio, Bad Brain Game, qui travaillait sur un jeu d’action-aventure à l’ambiance années 80

The Midnight Things

Encore inconnu au bataillon, puisqu’il n’a pas encore eu la chance de sortir son premier jeu, Bad Brain Game Studios avait été financé par NetEase et travaillait sur un projet répondant au nom de code The Midnight Riders.

Il s’agissait d’un jeu d’action et d’aventure dont une première vidéo a été diffusée sur LinkedIn pour convaincre d’éventuels repreneurs. On y voit une expérience qui sent bon les années 80 aux États-Unis, pour ne pas dire très Stranger Things si l’on veut tomber dans les clichés faciles, étant donné que l’on voit ici des idées à vélo lutter contre d’étranges créatures. Un premier concept somme toute assez prometteur, qui avait le mérite de proposer quelque chose de relativement intéressant, si l’on arrive à accepter la grosse (l’énorme) référence à la série de Netflix.

Bad Brain Game Studios sera malheureusement contraint de fermer ses portes dès le 17 novembre prochain, étant donné qu’aucun nouveau partenaire n’a été trouvé pour le moment. L’espoir de voir le titre arriver un jour sous une forme ou une autre n’est pour autant pas totalement nul, puisque Sean Crooks, PDG, indique que des discussions autour de la licence sont toujours ouvertes :

« Alors que nous tournons la page, le jeu et sa propriété intellectuelle restent disponibles pour une acquisition ou un partenariat, et nous, ainsi que NetEase, sommes ouverts à la discussion avec les éditeurs ou studios qui entrevoient un potentiel pour la poursuite de son développement. Nous croyons profondément en ce qui a été créé et serions ravis de voir cet univers accessible aux joueurs. »

Cette fermeture de studios fait suite à de nombreuses autres, dont celle de Fantastic Pixel Castle, qui travaillait de son côté sur un nouveau MMO.