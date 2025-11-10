Jackalyptic Games, le studio qui travaillait sur un MMO Warhammer, est abandonné par NetEase

Publié le :

La liste est désormais tellement longue que l’on peine à se rappeler de tous les studios abandonnés par NetEase. Le géant chinois avait promis monts et merveilles suite à la bulle Covid, avant de retirer ses billes lorsque tout a éclaté. La semaine dernière, on apprenait la fin du projet The Midnight Riders, là encore suite à un retrait de NetEase de l’équation, et c’est maintenant au tour d’une bien plus grosse licence de subir les frais de ce revirement de situation chez l’éditeur.

Jackalyptic Games, le studio qui travaillait sur un MMO Warhammer, est abandonné par NetEase
