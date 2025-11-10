Jackalyptic Games, le studio qui travaillait sur un MMO Warhammer, est abandonné par NetEase

Un autre MMO s’en va sans avoir vu le jour

Jackalyptic Games est un nom qui ne vous évoquera certainement rien, mais il s’agissait là d’un studio très important pour NetEase. Il était le premier studio américain du groupe, et avait pour but de travailler sur la licence Warhammer, déjà bien installée. Son premier projet devait être un MMO dans cet univers, en s’appuyant sur les connaissances de son PDG Jack Emmert, qui a notamment œuvré sur Star Trek Online et DC Universe Online.

Mais lorsque NetEase a décidé de freiner ses investissements à l’étranger, la situation de Jackalyptic Games a changé. Le studio a été l’un des premiers à être en difficulté ici, même si l’espoir de trouver un repreneur était encore bien vivant il y a quelques mois. Mais vendredi dernier, Jack Emmert a annoncé via LinkedIn que le contrat avec NetEase était définitivement terminé, laissant ainsi son équipe sans financement :

« Je suis ici pour vous dire qu’après près de trois ans et demi de travail avec NetEase Games en tant que studio first-party, notre partenariat touche à sa fin. Nous apprécions tout le soutien que NetEase Games a fourni avec ses ressources et son engagement tout au long de ce processus de développement. Au fur et à mesure que nous naviguons dans cette transition, les membres talentueux de notre équipe exploreront de nouvelles opportunités. Si vous êtes à la recherche de professionnels passionnés et créatifs qui apportent excellence et collaboration à tout ce qu’ils font, n’hésitez pas à nous contacter. »

Il va sans dire que le projet de MMO Warhammer part sans doute en fumée lui aussi, avec le reste du studio. Une situation qui rappelle celle de Fantastic Pixel Castle, qui travaillait également sur un MMO avec le soutien de NetEase, avant que ce dernier se retire.