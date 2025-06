Juste après la sortie de son DLC, Lies of P dépasse les 3 millions d’exemplaires

Un succès sur la durée

Lors de son premier mois de commercialisation, Lies of P avait dépassé le million d’unités vendues. Une prouesse à cette époque, avant de voir que le jeu avait attiré la curiosité de 7 millions de personnes en prenant en compte toutes les plateformes attendues, et surtout tous les abonnements type Xbox Game Pass. Restait aujourd’hui à savoir le pourcentage de ventes réelles dans ce très beau chiffre, et Neowiz veut bien nous en dire un peu plus.

Lies of P compte maintenant 3 millions de ventes à travers le monde. Le jeu dépasse ce cap à un moment opportun puisqu’il vient tout juste de recevoir son DLC Overture, qui peut désormais compter sur une base installée plus que solide. Cela pave aussi le chemin pour un Lies of P 2 d’ores et déjà confirmé, qui devrait néanmoins prendre pas mal de temps et n’arriver que d’ici quelques années. Il y aura en tout cas du monde pour attendre cette suite.