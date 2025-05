Neil Druckmann confirme qu’en plus de Intergalactic: The Heretic Prophet, un autre projet est en cours chez Naughty Dog

Un rôle de producteur pour Druckmann

Annoncé aux Game Awards, Intergalactic: The Heretic Prophet a signé la prise d’une nouvelle direction pour Naughty Dog. Une IP originale dont le terreau va permettre à l’équipe d’explorer d’autres choses, entre le cadre sci-fi, une histoire inédite à raconter et, pourquoi pas, une approche de gameplay différente.

Seulement, la soif de Naughty Dog ne s’arrête pas là, et un deuxième projet encore non annoncé est en cours d’après Neil Druckmann, le célèbre co-président du studio, à la fin d’un épisode du podcast Press X to Continue :

« Il y a aussi un autre jeu qui est actuellement en développement chez Naughty Dog pour lequel j’occupe davantage un rôle de producteur, où j’encadre, j’observe l’autre équipe, je leur donne mon avis tout en étant le principal responsable. J’apprécie tous ces rôles et le fait de passer de l’un à l’autre rend mon travail très stimulant et le renouvelle constamment. Je ne m’ennuie jamais. »

Pour le contexte, précisions que le podcast dure une vingtaine de minutes, que le sujet tourne très majoritairement autour de The Last of Us et de sa déclinaison télévisée. Est seulement arrivée à la fin cette question de Steffan Powell qui porte sur la façon dont Neil Druckmann arrive à gérer son temps et ses différentes casquettes.

Désormais, les paris sont ouverts. Si un nouveau titre The Last of Us paraît contradictoire avec la volonté de se détacher de la licence, il ne faut jamais dire jamais, surtout pour un spin-off. On sait également que Troy Baker a rempilé pour un autre jeu Naughty Dog, et bien que l’on puisse finir par l’apercevoir dans Intergalactic, il pourrait complètement faire partie de cet autre projet. Enfin, ne nous attendons pas à autre chose qu’une expérience solo, vu l’échec interne que fut la tentative d’un The Last of Us entièrement multijoueur.