L’acteur Troy Baker (Joel dans The Last of Us) sera bien de retour dans le prochain jeu de Naughty Dog

L’habitué du studio rempile

Beaucoup de mystères entourent le prochain jeu de Naughty Dog. On imagine que le studio travaille probablement sur un The Last of Us Part III, mais avant, il pourrait bien nous proposer une nouvelle licence sur laquelle Neil Druckmann planche depuis quelques années maintenant. Et si l’on ne sait rien du jeu en lui-même, on sait maintenant que Troy Baker viendra redonner de la voix dans ce titre (et probablement faire un peu de motion-capture dans la foulée).

C’est ce qui a été confirmé dans le portrait de l’acteur publié tout récemment chez GQ, avec Druckmann qui dit n’hésiter jamais un seul instant lorsqu’il s’agit de travailler à nouveau avec Troy Baker. On ne sait même pas si ce dernier aura le rôle principal ou non, mais à en juger le passif entre le studio et lui, on imagine qu’il aura droit à un rôle prédominant.

Puisque Neil Druckmann a commencé à travailler sur ce prochain jeu il y a des années, l’heure est presque à une annonce. Surtout s’il peut déjà confirmer l’implication de Troy Baker dans ce projet.