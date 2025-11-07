My Hero Academia All’s Justice présente tous ses modes de jeu dans une longue vidéo

Avec un mode plus ouvert pour des missions en équipes

Dans cette vidéo de présentation conséquente, la productrice Aoba Miyazaki nous détaille en personne les différents modes de jeu de My Hero Academia All’s Justice, en plus de certaines fonctionnalités de gameplay qui avaient déjà été montrées auparavant.

Dans cet épisode, on retrouvera évidemment un mode Histoire, qui permettra de revivre certains moments clés de l’arc final, avec une mise en scène plus poussée que dans les précédents jeux. Un mode « Combat Flashback » donnera quant à lui accès à des combats de boss spéciaux antérieurs à cet arc, comme celui contre Stain ou contre le Nomu qu’Endeavor a affronté.

Mais c’est le mode « Missions en équipe » qui intéressera le plus les fans ici, dans la mesure où il s’agit là d’un mode (et d’un monde) un peu plus ouvert, avec un scénario original où Deku et ses camarades de classe pourront naviguer dans la ville à la recherche de missions à accomplir. On voit ici les mécaniques de déplacement de certains personnages, comme Deku qui utilise son Fouet Noir à la Spider-Man, tandis que Tsuyu peut coller aux murs… comme Spider-Man aussi finalement. On pourra affronter des petits bandits, récolter des cartes perdues, et approfondir nos liens avec certains personnages en dehors de ceux de la seconde A.

Dans le même esprit, le mode « Journal de Héros » proposera lui aussi des histoires inédites entre les personnages, mais cette fois-ci en se concentrant sur les élèves de la classe de Deku. De quoi rappeler un peu le spin-off Team-Up Missions du manga.

My Hero Academia All’s Justice sera disponible dès le 6 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.