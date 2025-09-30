My Hero Academia All’s Justice : Le dernier jeu de la saga présente un mode en monde ouvert et sortira en février 2026

Un dernier Smash pour 2026

La nouvelle bande-annonce de My Hero Academia All’s Justice qui vient d’être diffusée aujourd’hui révèle déjà l’existence d’un mode spécial où l’on pourra se balader en ville pour accomplir différentes missions en compagnie de nos héros préférés. On y apprend dans le même temps la date de sortie du jeu. My Hero Academia All’s Justice sera disponible dès le 6 février 2026 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.

Dans ce nouvel épisode, on suivra donc la toute fin du manga avec son arc final, qui représente la lutte entre les super-héros menés par Deku et ses camarades, et les vilains guidés par All for One et Shigaraki. Qui dit arc final dit également beaucoup de personnages, et cet épisode promet le casting le plus large de la saga, avec tout d’abord tous les élèves de la classe 1-A. On découvre d’ailleurs pas mal de nouveaux personnages dans cette vidéo, de Beast Jeanist à Mirko. On retrouvera aussi un système de combat revu par rapport aux jeux My Hero One’s Justice, avec des meilleurs combos entre les trois membres d’une équipe.

Précommander le jeu donnera accès à deux personnages supplémentaires, qui pourront malgré tout être débloqués sans cela (juste en jouant donc). Il s’agit d’une version de Deku qui est cachée pour le moment pour ne pas spoiler l’anime, ainsi que d’un personnage mystère. Un Season Pass contenant 5 personnages sera aussi proposé

Pour en savoir un peu plus sur ce My Hero Academia All’s Justice, n’hésitez pas à consulter notre avis sur le jeu réalisé suite à la démo proposée à la Gamescom.