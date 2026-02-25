Pour son premier DLC, My Hero Academia: All’s Justice fait appel à la plus grande super-héroïne américaine, Star and Stripe
Rédigé par Jordan
My Hero Academia: All’s Justice a beau se vanter d’avoir le casting le plus rempli de la série (et c’est vrai), quelques figures notoires du manga manquent tout de même à l’appel. Après tout, il faut bien vendre le Season Pass, et ce n’est pas en affichant des personnages très secondaires que celui-ci va s’écouler. Pour le premier DLC du jeu, Byking et Bandai Namco ont donc décidé de mettre en avant celle qui a marché dans les pas d’All Might aux États-Unis, Star and Stripe.
Star and Stripe a dit… repassez à la caisse
Dans My Hero Academia, Star and Stripe n’apparait que peu de temps, mais elle a su laisser une empreinte forte auprès de la communauté. Cette super-héroïne bien musclée dispose d’un Alter tout à fait prodigieux qui lui permet d’imposer des règles à son adversaire, comme celui de ne plus respirer ou de ne pas bouger.
Un pouvoir bien trop puissant qu’il faut ici limiter dans un jeu comme My Hero Academia: All’s Justice, en mettant l’accent sur sa manipulation de l’air et ses gros muscles, même si on peut voir qu’elle peut empêcher l’opposant d’utiliser sa garde, son Plus Ultra et d’autres options, ce qui fera d’elle un adversaire redoutable.
Il s’agit là du premier personnage supplémentaire que l’on trouvera dans le Season Pass (qui en comptera 5), et qui sera disponible dès ce 26 février en jeu au prix de 4,99 €. My Hero Academia All’s Justice est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.
Date de sortie : 06/02/2026