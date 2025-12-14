My Hero Academia All’s Justice : Voici la liste de tous les personnages jouables de cet épisode

Tous les personnages jouables dans My Hero Academia All’s Justice

My Hero Academia All’s Justice promet d’être le jeu de combat avec le plus de personnages jouables dans la série, ce qui est bien naturel pour un épisode qui couvre l’arc final du manga, là où tous les destins s’entrechoquent. Bandai Namco a profité de la fin de l’anime pour dévoiler la liste de tous les combattants du jeu, hormis ceux qui arriveront plus tard en DLC.

Voici la liste complète des personnages jouables dans My Hero Academia All’s Justice :

Lycée Yuei

Izuku Midoriya

Izuku Midoriya (One for All)

Izuku Midoriya (Shoot Style)

Izuku Midoriya (Full Cowling 100%)

Izuku Midoriya (Rising)

Katsuki Bakugo

Ochaco Uraraka

Shoto Todoroki

Tenya Iida

Tsuyu Asui

Denki Kaminari

Eijiro Kirishima

Kyoka Jiro

Momo Yaorozu

Fumikage Tokoyami

Mina Ashido

Minoru Mineta

Yuga Aoyama

Hanta Sero

Mashirao Ojiro

Rikido Sato

Toru Hagakure

Mezo Shoji

Koji Koda

Shota Aizawa

Hitoshi Shinso

All Might

Armored All Might

Neito Monoma

Itsuka Kendo

Tetsutetsu Tetsutetsu

Mirio Togata

Nejire Hado

Tamaki Amakiji

Present Mic

Midnight

Mei Hatsume

Héros Pros

Endeavor

Mirko

Best Jeanist

Edge Shot

Hawks

Gang Orca

Sir Nighteye

Fatgum

Gran Torino

Vilains

Tomura Shigaraki

Tomura Shigaraki (All for One)

All for One

All for One (Chaos)

All for One (Rewind)

Dabi

Dabi (Flame of Death)

Himiko Toga

Twice

Stain

Nomu

High End Nomu

Mr. Compress

Kurogiri

Muscular

Kai Chisaki

Kendo Rappa

Autres

Lady Nagant

Inasa Yoarashi

Camie Utsushimi

Seiji Shishikura

Gentle & La Brava

Cela en fait du beau monde, même si on pourra trouver étrange que certains personnages manquent à l’appel. On pense notamment à Spinner, qui est pourtant un personnage clé au sein du groupe des Vilains, surtout dans l’arc final. D’autres absences comme Re-Destro ou d’autres élèves de la classe de seconde B n’étonneront pas, tout comme Star & Stripe même si cela peut se discuter. Mais c’est bien pour cela qu’il existe un Season Pass, n’est-ce pas ?