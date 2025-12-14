My Hero Academia All’s Justice : Voici la liste de tous les personnages jouables de cet épisode
Et voilà, après un peu moins d’une décennie, l’anime My Hero Academia vient de prendre fin. Heureusement, il nous reste encore l’opportunité de revoir Deku et compagnie en action avec la sortie de My Hero Academia All’s Justice en février prochain, un nouveau jeu de combat qui va surtout se concentrer sur l’adaptation de l’arc final de cette série. Ce qui veut dire que l’on y trouvera plein de personnages, et à ce propos, Bandai Namco vient de publier une liste officielle de tous les personnages jouables dans cet épisode.
Tous les personnages jouables dans My Hero Academia All’s Justice
My Hero Academia All’s Justice promet d’être le jeu de combat avec le plus de personnages jouables dans la série, ce qui est bien naturel pour un épisode qui couvre l’arc final du manga, là où tous les destins s’entrechoquent. Bandai Namco a profité de la fin de l’anime pour dévoiler la liste de tous les combattants du jeu, hormis ceux qui arriveront plus tard en DLC.
Voici la liste complète des personnages jouables dans My Hero Academia All’s Justice :
Lycée Yuei
- Izuku Midoriya
- Izuku Midoriya (One for All)
- Izuku Midoriya (Shoot Style)
- Izuku Midoriya (Full Cowling 100%)
- Izuku Midoriya (Rising)
- Katsuki Bakugo
- Ochaco Uraraka
- Shoto Todoroki
- Tenya Iida
- Tsuyu Asui
- Denki Kaminari
- Eijiro Kirishima
- Kyoka Jiro
- Momo Yaorozu
- Fumikage Tokoyami
- Mina Ashido
- Minoru Mineta
- Yuga Aoyama
- Hanta Sero
- Mashirao Ojiro
- Rikido Sato
- Toru Hagakure
- Mezo Shoji
- Koji Koda
- Shota Aizawa
- Hitoshi Shinso
- All Might
- Armored All Might
- Neito Monoma
- Itsuka Kendo
- Tetsutetsu Tetsutetsu
- Mirio Togata
- Nejire Hado
- Tamaki Amakiji
- Present Mic
- Midnight
- Mei Hatsume
Héros Pros
- Endeavor
- Mirko
- Best Jeanist
- Edge Shot
- Hawks
- Gang Orca
- Sir Nighteye
- Fatgum
- Gran Torino
Vilains
- Tomura Shigaraki
- Tomura Shigaraki (All for One)
- All for One
- All for One (Chaos)
- All for One (Rewind)
- Dabi
- Dabi (Flame of Death)
- Himiko Toga
- Twice
- Stain
- Nomu
- High End Nomu
- Mr. Compress
- Kurogiri
- Muscular
- Kai Chisaki
- Kendo Rappa
Autres
- Lady Nagant
- Inasa Yoarashi
- Camie Utsushimi
- Seiji Shishikura
- Gentle & La Brava
Cela en fait du beau monde, même si on pourra trouver étrange que certains personnages manquent à l’appel. On pense notamment à Spinner, qui est pourtant un personnage clé au sein du groupe des Vilains, surtout dans l’arc final. D’autres absences comme Re-Destro ou d’autres élèves de la classe de seconde B n’étonneront pas, tout comme Star & Stripe même si cela peut se discuter. Mais c’est bien pour cela qu’il existe un Season Pass, n’est-ce pas ?
