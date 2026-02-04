Test My Hero Academia All’s Justice – Byking a sans doute fait de son mieux

6.5

Jaquette de My Hero Academia All’s Justice
My Hero Academia All’s Justice
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 06/02/2026

  • Un large casting avec des nouveaux arrivants réussis
  • Le gameplay bien plus solide que dans les précédents jeux
  • Plein de fan-service rigolo et attachant
  • La grande majorité des dialogues profite d'un doublage
  • Le faux espoir donné par le mode Histoire, qui retombe vite dans ses travers
  • Un mode Team Up Missions ambitieux mais qui tourne vite en rond
  • Toujours des problèmes de lisibilité et de caméra
  • Certaines absences incompréhensibles (arènes, attaques Plus Ultra 2...)
6.5

My Hero Academia: All’s Justice vise plus loin que ses prédécesseurs, à n’en pas douter. L’ambition est montée d’un cran chez Byking, peut-être boostée par le challenge d’adapter la fin de l’un des mangas les plus suivis de ces dernières années. À cette ambition se heurte un problème évident de temps ou de budget, parfaitement illustré par un mode Histoire qui ne sait pas à quoi il veut ressembler. Au même titre qu’un mode inédit, plus libre, qui tente maladroitement des choses que l’on aurait pu pardonner, s’il ne tournait pas si vite en rond. Fort heureusement, ce troisième épisode assure l’essentiel avec un système de combat solide et avec un casting très satisfaisant pour qu’on lui pardonne pas mal d’écarts, à condition d’adorer les aventures de Deku et ses collègues.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

