MultiVersus ouvrira sa bêta le 26 juillet

MultiVersus continue de préparer son lancement avec de nouveaux tests aux fonctionnements assez particuliers puisque cela se fera en plusieurs étapes. Heureusement, on vous donne tous les détails pour savoir comment accéder au Smash-like free-to-play de Warner le plus vite possible.

MultiVersus entrouvre ses serveurs

Officiellement, la bêta ouverte de MultiVersus débutera le mardi 26 juillet à 18h, heure française, sur toutes les plateformes du jeu et dans toutes les régions. Cependant, il y aura aussi un accès anticipé pour cette bêta dès le mardi 19 juillet, encore une fois à 18h, heure française.

Pour bénéficier de cet early access, il existe deux solutions. D’un côté, toutes les personnes qui avaient pu participer à la bêta fermée précédente seront invitées automatiquement. Elles recevront un nouveau code à utiliser comme la dernière fois et si les versions consoles sont toujours installées sur leurs machines, elles seront mises à jour.

L’autre façon de bénéficier de la semaine d’avance, c’est tout simplement d’espérer obtenir un code via un Twitch Drop. Il faudra donc créer un compte WB Games si vous n’en avez pas déjà, le lier à votre compte Twitch, puis regarder un total de 60 minutes de MultiVersus sur une ou plusieurs chaînes qui ont activé la fonction Twitch Drop.

Effectivement, le Géant de Fer est plutôt grand

Il faut savoir que la progression de cette bêta sera gardée pour la version finale, les développeurs sont d’ailleurs très flous sur le lancement exact de MultiVersus. Les rumeurs disent qu’en interne personne ne sait vraiment si juillet ne marquerait pas en fait pas le lancement du jeu sans qu’il soit nommé.

En effet, même la FAQ du site officiel dit ne pas avoir de date de fin précise prévue pour cette bêta. On sait d’ailleurs que cette version contiendra l’ensemble des personnages annoncés pour le moment, dont le Géant de Fer qui a d’ailleurs droit à ses premières images de gameplay pour l’occasion. En revanche, seuls Harley Quinn, Sammy, Jake et Taz seront jouables sans devoir être débloqués.

En attendant une confirmation ou non d’une coupure des serveurs à un moment donné, on va donc partir du principe que MultiVersus sortira le 26 juillet sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Pour rappel, nous avons déjà commencé à proposer des guides en nous basant sur la dernière bêta et des corrections seront faites, si besoin, pour la nouvelle version.