MultiVersus : du gameplay et un troisième playtest

Non, MultiVersus n’a pas disparu puisqu’il vient de donner quelques nouvelles. Après deux phases de tests en Amérique du Nord, qui ont vu fuiter Velma, les développeurs de Player First Games nous ont préparé une petite vidéo surprise pour nous donner des « nouvelles » du titre et faire quelques matchs de démonstration de ce Smash-like à la sauce Warner Bros.

Mise à jour : Peu de temps après la vidéo, MultiVersus a fait un autre tweet dont nous avons ajouté le contenu à la fin de cet article.

La prochaine terre d’accueil des joueurs Smash ?

Petit rappel à propos de MultiVersus, qui ne sera pas de trop puisque c’est seulement la deuxième communication autour du jeu depuis son annonce en novembre, il s’agit d’un free-to-play platform fighter à la Smash Bros. mais à la différence près qu’il regroupe des personnages de licences détenues par Warner (Looney Tunes, DC, Seigneur des Anneaux,..) et que les combats se déroulent en 2 contre 2.

Le but de cette vidéo n’était pas de faire des annonces mais plutôt de montrer du gameplay à plutôt haut niveau et pour cela, les créateurs du jeu ont invité NAKAT et VoiD, deux joueurs professionnels de Smash qui ont l’habitude de faire équipe. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’ils étaient classés premiers lors des playtests. Interrogés par les développeurs, ils trouvent évidemment le jeu incroyable.

MultiVersus ouvre un peu son alpha

Et pour les spectateurs, l’intérêt de la vidéo est beaucoup plus limité sans annonce de nouveaux personnages jouables (ou même faire tourner les combattants lors des matchs). La principale information était l’annonce du troisième playtest du 19 au 27 mai qui sera un peu plus ouvert puisqu’il concernera cette fois-ci l’ensemble des plateformes du jeu et plus de territoires (sans qu’on nous précise lesquels).

Si vous êtes vraiment en manque de grosses annonces liées aux Smash-like, sachez que demain, ce sera au tour de Nickelodeon All-Star Brawl de prendre la parole pour dévoiler les premières informations à propos de ses DLC payants (avec au moins une annonce de personnage, on l’espère). En attendant, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel de MultiVersus pour espérer obtenir un accès (si votre pays est bien concerné…).

Mise à jour : La journée n’était pas finie pour MultiVersus qui a annoncé participer à l’EVO 2022 via un tournoi sur invitations. Ce sont ainsi 32 équipes qui s’affronteront pour un Prize Pool de 100 000 dollars.

MultiVersus is headed to @EVO with a 2v2 tournament hosted by @wbgames awarding the top 32 teams! Grab your teammate and sign up for the Closed Alpha at https://t.co/It28WAhEoD to hone your skills. #Evo2022 registration opens 5/30! pic.twitter.com/ZWhCTtfT8P — MultiVersus (@multiversus) May 12, 2022

MultiVersus est prévu pour 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.