Test Mouse: P.I. For Hire – Un vibrant hommage aux cartoon des années 30 qui n’en fait pas tout un fromage

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Jaquette de MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire
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ps5
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ps4
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switch 2

Date de sortie : 16/04/2026

  • La direction artistique cartoon singulière et saisissante
  • Le système d'amélioration d'armes
  • Les nombreuses armes à utiliser
  • Une inventivité folle à chaque niveau
  • Des gunfights tout aussi nerveux et pêchus
  • Le mini-jeu de baseball sympathique
  • Le côté enquête bien ficelé
  • Un polar noir à la narration efficace
  • Le nombre incalculable de références qui pleuvent
  • Le bande-son jazzy est un pur bijoux
  • Excellente durée de vie et vraiment pas cher
  • Les combats de boss
  • Quelques bugs qui viennent ternir l'expérience
  • Un peu trop linéaire dans le level-design
  • Des éléments de gameplay sous-exploités
  • Impossible de rejouer les niveaux, dommage
  • Un bestiaire qui peine à se renouveller
  • Un équilibrage douteux sur les améliorations d'armes
8.5

Mouse: P.I. For Hire est dans l’absolu, un superbe FPS qui rend avec la manière un bel hommage aux cartoons et polars noirs des années 30 qu’on avait toujours rêvé de pouvoir jouer dans un jeu vidéo. Alors évidemment, le titre n’est pas parfait avec quelques coquilles dans certains éléments de gameplay sous-exploités et pas mal de choses qui se répètent, mais l’expérience de jeu reste par la suite envoûtante. Tout ce qu’essaye Fumi Games fonctionne avec une direction artistique et sonore de très haute volée, mais aussi des dialogues qui transpirent le polar noir parodique à la sauce cartoon. L’inventivité que propose le soft dans le gameplay est dingue que ce soit dans les pouvoirs spéciaux, les capacités voire les armes et ce shooter cartoon n’en reste pas moins tout aussi satisfaisant que drôle dans son exécution. Concrètement, Mouse: P.I. For Hire peut prétendre à jouer dans la cour des grands avec toutes ses qualités et vous fera passer pour sûr un excellent moment de nostalgie, d’autant qu’il n’est pas si cher et offre une durée de vie plus que décente.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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