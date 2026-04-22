Test Mouse: P.I. For Hire – Un vibrant hommage aux cartoon des années 30 qui n’en fait pas tout un fromage

Mouse: P.I. For Hire est sûrement l’un des jeux les plus attendus de ce mois d’avril, en plus de Replaced. En même temps, le titre a attisé les foules de par sa direction artistique cartoon singulière et proche d’un Cuphead, qui avait littéralement enflammé la toile avec un premier teaser captivant il y a trois ans de cela. Depuis, la première production du studio polonais basé à varsovie Fumi Games a fait son bonhomme de chemin, jusqu’à sortir son premier jeu le 16 avril dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. Dans une esthétique polar noir rendant aussi hommage aux cartoons des années 30, Mouse: P.I. For Hire est-il un FPS cartoonesque qu’il faut absolument posséder ? Eh bien très franchement, s’il y a forcément des imperfections (ce qui est tout à fait normal), la réponse est un grand oui et prouve qu’un jeu vidéo fait avec amour et passion est toujours la bonne formule.

Conditions de test : Nous avons terminé Mouse: P.I. For Hire en 10 heures de jeu dans son mode détective, le mode normal du jeu en faisant quelques missions secondaires à la volé et en ayant essayé le mini-jeu de carte de baseball. Le titre a été testé sur PC avec 32 Go de RAM, une RTX 3070 et un i5 12-400 (2.50Ghz).

Jack the pepper

Mouse: P.I. For Hire donne le ton tout de suite dans son histoire, qui nous a réellement convaincue. Sous un fond de polar noir à la sauce souris vous incarnez Jack Pepper, devenu détective privé après avoir eu un lourd passé marqué par la guerre. Devant résoudre pas mal d’enquêtes de routine, ce dernier fini par trouver des disparitions très suspectes, qui va logiquement l’emmener sur une véritable conspiration qui gangrène très gravement Sourisville.

Sans trop entrer dans les détails, voilà comment résumer grossièrement le fil rouge de la production de Fumi Games, qui n’en finira pas de vous surprendre. Les trois quarts des personnages que l’on rencontre sont typiques d’un bon vieux film noir des années 30, et qui en ferait presque rappeler Roger Rabbit dans son approche. Concrètement, les affaires que l’on tente d’élucider petit à petit sont palpitantes, et on prend un malin plaisir à se laisser porter par sa trame, captivante du début à la fin.

Il faut bien l’avouer, l’écriture de Mouse: P.I. For Hire est furieusement drôle. Bien que l’on puisse parfois lever les yeux au ciel avec les nombreuses blagues sur le fromage, force est de constater que l’écriture globale n’en reste pas moins bien cisaillée et arrive tout le temps à viser juste. Chaque personnage aura sa petite réplique punchline et même notre héros Jack Pepper, n’hésitera pas à balancer parfois quelques jeux de mots assez inspirés.

En dehors de cette fin ouverte qui sera approfondie dans le prochain DLC du soft qui sortira probablement en fin d’année, Mouse: P.I. For Hire reste une véritable lettre d’amour à la pop culture en général. Si nous avons cité l’exemple Roger Rabbit qui est une évidence, on pourrait citer DOOM mais aussi les divers clins d’oeil aux productions de l’entreprise aux grandes oreilles Disney. En effet l’hommage aux cartoon des années 30 est palpable et montre toute la passion et le soucis du détail qu’ont apportés les développeurs.

Vous l’aurez compris, avec tout cet ensemble, l’histoire de Mouse: P.I. For Hire est entrainante comme sa direction artistique, aussi singulière que divine à tous les étages. Que ce soit sur les décors en 3D dessinés à la main jusque dans les sprites 2D, on peut aisément affirmer que Fumi Games a accompli un boulot titanesque pour un studio indépendant.

Chaque détail est dingue que ce soit dans les animations très drôles des personnages jusque dans les mimiques des armes ou des pouvoirs, qui nous mettent des étoiles dans les yeux de par leur authenticité. De plus, il faut bien avouer qu’hormis quelques bugs qui viennent ternir le tableau, Mouse: P.I. For Hire est tout simplement beau à regarder, tout en étant largement bien optimisé. Pour un jeu tournant sous Unity très franchement, le titre s’en sort avec brio et avec des textures qui ont été bien travaillées pour former un rendu crédible de cet univers singulier.

Le gameplay, aussi bon qu’un vieux verre de fondue

Pour un FPS cartoon en noir et blanc, force est de constater que Mouse: P.I. For Hire sait ce qu’il fait dans son gameplay. Dès l’intro, le titre nous met dans le bain avec une jouabilité très frénétique et fun dans ses gunfights. D’ailleurs, la production de Fumi Games s’est même permis de reprendre le fameux dash incessant d’un DOOM, histoire d’apporter un dynamisme sans pareil aux affrontements, qui demandent d’être assez vif et réactif au risque de vite se faire ensevelir par les vagues d’ennemis en arène qui arrivent sur certains niveaux.

Vous l’aurez compris, Mouse: P.I. For Hire dispose d’un feeling très satisfaisant dans le gameplay qui ne vise jamais à côté et donne des billes aux joueurs et joueuses avec l’utilisation du décor pour éliminer ses ennemis. D’enclumes en passant par des poutres d’acier que l’on peut faire tomber voire des barils d’acides, d’explosifs ou de givres que l’on peut faire exploser, ces éléments en plus permettent de varier les plaisir dans les affrontements, afin qu’ils ne deviennent pas si monotones que ça. Des affrontemnts qui par ailleurs, tourneront autour de combat majorirairement en arène, bien que cela puisse se diversifier sur d’autres niveaux.

Evidemment, l’arsenal dont disposera Jack sera quant à lui ultra fourni. En effet, en dehors des armes que vous gagnez à chaque niveau et avec une présentation à la DOOM quand on les obtient, vous aurez quelquefois des séquences très amusantes où Jack Pepper prendra des pouvoirs spéciaux. Une tasse de café vous permettant de tirer avec votre main jusque dans la boîte d’épinard qui va vous donner une force surhumaine à la Popeye ou bien le piment qui enflammera les ennemis à chaque tir, autant dire que le titre ne cesse de réinventer les gunfights pour notre bon plaisir.

Il n’y a pas à dire, Fumi Games s’est lâché sur sa créativité et cela se ressent clairement sur tout le jeu, qui s’embelli avec des phases de plateformes. Arrivé à un certain point du jeu, Jack gagnera de nouvelles capacités auprès de personnages qu’il rencontre. Notre détective souris pourra par exemple utiliser sa queue pour voler, avoir le double saut et j’en passe. Pas mal de mécaniques apparaissent pour donner ainsi un peu plus de substances à la plateforme qui est franchement bien ficelée, avec quelques imprécisions qui peuvent toutefois agacer.

Si vous aviez d’ailleurs peur que le jeu ne propose suffisamment pas de challenge, Mouse: P.I. For Hire en a à revendre. Avec une approche clairement old school à base de munitions, santé et armures à ramasser pour ne pas mourir, sachez que les ennemis comme les boss ne vous feront pas de cadeau. Bien que nous soyons hélas un aimant à balles ce qui peut énerver il faut avouer que dans l’ensemble, la difficulté globale est équilibrée et n’est jamais trop injuste. En tout cas, ceux qui ont aimé les récents DOOM avec son aspect old school devraient être contentés.

Que dire également des combats de boss, qui parviennent eux aussi à se renouveler intelligemment. Si certains se battent de manière classique en leur tirant dessus, d’autres sont un peu plus originaux avec un moyen spécifique de leur faire des dégâts. De même, certains boss n’ont pas besoin d’être combattu à la manière forte, mais plus dans un jeu de logique qui fait franchement du bien, surtout après avoir dessoudés pratiquement toute la population de Sourisville. Notez que vous aurez également un petit mini-jeu de crochetages de coffres, afin de parfois récupérer de l’argent, ou bien d’autres éléments intéréssants comme des plans, à utiliser pour upgrader vos armes.

Une boucle de gameplay qui sent bon le coulis de mozzarella

Sur sa progression, Mouse: P.I. For Hire fait les choses de manière originale. Le but pour Jack après avoir quitté son bureau avec son véhicule, sera de parcourir cette mini-carte franchement chouette et faisant penser à du Cuphead. Sauf qu’ici, vous devrez systématiquement vous rendre à des endroits spécifiques faisant offices de niveaux, défourailler quelques musareignes, combattre des boss et finir par récupérer de précieux indices dans votre quête de lier toutes les affaires entre elles.

Une fois cela fait, vous pourrez ainsi retourner à votre bureau qui sera votre QG, afin de poser vos indices sur le tableau et passer à l’endroit suivant via la mini carte. Dis comme ça, la boucle de gameplay peut paraitre redondante mais ce n’est pas tant que ça le cas. Si cela est à notre sens plutôt exploité à son strict minimum comme le recoupage d’indices, ce sera la plupart des niveaux que l’on va visiter qui parviendront à nous faire oublier ce petit écueil.

Parce que le level-design arrive à insuffler de la nouveauté à chaque fois, malgré les quelques coquilles dont le système de raccourci par niveau, peu utile. Certes, il y a parfois des cafouillages sur où aller dans le niveau, mais sachez qu’il y a justement cette mécanique de pinceau qui permet de nous l’indiquer. Ceci se fait d’ailleurs de manière tellement organique que cela fonctionne bien et permet de pardonner ce point un peu sombre du soft. Cependant, on pourra ruminer sur le fait que les niveaux faits précédemment ne soient plus jouables ensuite, ce qui fera rager les joueurs et joueuses qui auraient voulu revenir sur ceux-ci, afin de dénicher des plans ou secrets supplémentaires…

De même, que ce soit dans les visuels ou la construction de chaque niveau, l’inventivité est folle. S’il y a évidemment une progression à base de clés qui fait encore et toujours penser à DOOM (comme les combats en arène que l’on peut avoir), il y a quelques sursauts de génie avec des objectifs un peu plus originaux et cassant pour la bonne cause, le rythme du jeu.

Un rythme qui parvient à se calmer au bon moment lorsque nous allons au bureau de Jack. A part notre bureau, notre héros pourra parler à divers protagonistes afin de réaliser quelques petits boulots en guise de quêtes annexes, ou bien améliorer ses armes. Via des plans que vous récoltez, vous pouvez les utiliser afin de donner un coup de boost à votre équipement et les rendre plus puissant ou à défaut, leur donner un tir alternatif plutôt sympa pour la plupart des armes. Une idée bienvenue, même si le sentiment de puissance va paraitre un peu illusoire sur certaines pétoires.

Dans les autres joyeusetés que vous pouvez faire dans le quartier de souriville, vous pourrez également aller au marchand pour acheter munitions, journaux, B.D. mais aussi des cartes de baseball. Ces dernières vont plutôt servir à un mini-jeu de carte de baseball, avec les règles du baseball. Un petit mini-jeu qui se révèle sympa, pas prise de tête et permettant de casser un peu la routine afin de remporter la victoire, et gagner un jeton à utiliser dans un distributeur. En somme, ce QG est un bon élément pour hacher le rythme du jeu et ne pas trop sombrer dans la redondance.

On va terminer sur la bande-son, vraiment au niveau. Avec son ambiance ultra jazzy, les morceaux collent inévitablement bien avec l’ambiance polar noir du titre, jusque dans les moments plus calmes. En tout cas, les musiques réalisées par Patryk Scelina qui nous avait notamment gratifié des musiques de My Memory of Us, nous offre là de mélodies entrainantes et en parfait accord avec chaque moment.

Pour courronner le tout, les doublages sont de haute volée avec notamment l’inévitable Troy Baker dans la peau de Jack Pepper qui tient très bien son rôle une fois encore. En tout cas dans tous les compartiments du sound design, Mouse: P.I. For Hire transpire la passion, l’hommage vibrant aux cartoon des années 30 et cela se ressent.