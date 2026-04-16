Galaxies Showcase : Le résumé complet des annonces avec plus de 40 jeux présentés

Vous trouverez ici l’ensemble des jeux présentés durant le Galaxies Showcase 2026.

33 Immortals

Date de sortie : été 2026

: été 2026 Plateformes : PC – Xbox Series

On commence avec 33 Immortals qui est toujours en accès anticipé, et qui n’avait malheureusement pas grand-chose à nous dire si ce n’est que sa démo est disponible (depuis une semaine maintenant).

83

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Le point de départ de 83 est de se demander à quoi aurait pu ressembler un conflit armé si la Guerre Froide n’était plus si froide que cela. On retrouve ici des batailles en équipes de 40 dans ce FPS qui démarrera son accès anticipé la semaine prochaine.

A Study in Blue

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

A Study in Blue est l’un des très nombreux jeux français de ce showcase. Le jeu d’enquête en 2D a pu montrer un peu de gameplay supplémentaire afin de mettre en avant les choix cruciauxque l’on pourra effectuer druant l’aventure. La démo du jeu est toujours disponible sur Steam.

Akatori

Date de sortie : 28 mai 2026

: 28 mai 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Le metroidvania Akatori ne nous fera plus attendre trop longtemps puisque cette nouvelle vidéo confirme la date de sortie du titre, fixée au mois de mai. Un titre où l’on est doté d’un bâton magique pouvant être amélioré, et qui alternera entre phases d’actions et phases de plateformes.

Atomic Heart DLC

Date de sortie : 16 avril 2026

: 16 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One

C’est aujourd’hui que sort le quatrième et dernier DLC d’Atomic Heart, Blood on Crystal, et le jeu s’est rapidement montré en vidéo lors de la conférence pour nous rappeler que la fin de l’aventure approchait.

Bus Bound

Date de sortie : 30 avril 2026

: 30 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Après Bus Simulator, place à Bus Bound qui conserve le même principe, à savoir vous placer au volant d’un bus pour effectuer divers trajets dans une ville qui a bien besoin de transports en commun.

Causal Loop

Date de sortie : 23 avril 2026

: 23 avril 2026 Plateformes : PC

Causal Loop est un jeu de puzzles assez intéressant, dans la mesure où vous pouvez ici façonnez des échos de votre peronnages, qui vont répéter vos actions passées, que ce soit aller dans une certaine direction ou appuyez sur un interrupteur. La nouvelle vidéo du jeu permet d’enfin poser une date de sortie sur ce titre.

Construction Simulator: Evolution

Date de sortie : fin 2026

: fin 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Les amoureux du BTP pourront bientôt contrôler quelques tractopelles numériques dans Construction Simulator: Evolution, un nouvel épisode pour la série qui promet plus de 180 machines sous licences à manier et quelques nouveautés, comme l’aspect démolition qui n’était pas présent auparavant.

Dawn of Defense

Date de sortie : fin 2026

: fin 2026 Plateformes : PC

Une démo a été annoncée pour Dawn of Defense, un jeu de stratégie en temps réel avec un soupçon de roguelite où vous devez faire face à des vagues infinies en faisant appel à des héros pour tenir les dernières lignes de défense.

Delivery Must Compete

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Lan fans de Top Gun n’auront pas que le prochain Ace Combat à se mettre sous la dent. Delivery Must Compete vous place aux commandes d’un avion de chasse avec un gameplay très arcade, où votre but est d’éliminer tous les ennemis. Rajoutez aussi à cela un touche roguelite avec des environnements générés de manière procédurale.

Directive 8020

Date de sortie : 12 mai 2026

: 12 mai 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Quelques semaines avant sa sortie, le nouvel opus de l’anthologie The Dark Pictures, Directive 8020, a eu droit à une vidéo de présentation aussi brève que complète nous rappelant les bases de ce jeu d’horreur narratif spatial rempli de choix impossibles à effectuer et beaucoup de morts à la clé.

EchoBreaker

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Place au parkour dans EchoBreaker, un jeu de courses au sens premier du temps, dans lequel vous avancez sans vous arrêter tout en éliminant les obstacles qui vous barrent le chemin. Si cela vous rend curieux, une démo est disponible sur Steam.

Echoes of Aincrad – Sword Art Online

Date de sortie : 10 juillet 2026

: 10 juillet 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Les fans de la licence Sword Art Online seront toujours ravis d’avoir un aperçu d’Echoes of Aincraid, nouvel épisode inédit pour la série qui nous permet de suivre les événements du début du light novel sous une nouvelle perspective. Du gameplay a été présenté pour cet action-RPG jouable en coopération.

Farever

Date de sortie : 6 mai 2026 (accès anticipé)

: 6 mai 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC

Shiro Games est venu nous donner quelques nouvelles de son action-RPG Farever, jouable aussi bien en solo qu’en compagnie de quelques amis. Cette nouvelle bande-annonce de gameplay nous permet surtout d’apprendre que le jeu démarrera son accès anticipé le 6 mai prochain.

Forever Skies

Date de sortie : été 2026 (Xbox)

: été 2026 (Xbox) Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Déjà disponible sur PC et PS5, Forever Skies est apparu brièvement durant la conférence pour confirmer que sa version Xbox était bien en route et sortira cet été, sans plus de précisions.

Frostrail

Date de sortie : fin 2026

: fin 2026 Plateformes : PC

Encore chez Shiro Games mais du côté de l’édition, on retrouve Frostrail, qui est un jeu dans lequel vous serez amenés à survivre dans un environnement glacial infesté de zombies. Un titre qui prend aussi tout son sens à plusieurs, et dont les playtests auront bientôt lieu sur Steam.

Glasshouse

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Décrit comme un CRPG Feudalpunk, Glasshouse est fortement inspiré par Disco Elysium et nous proposera de mettre nos valeurs à l’épreuve dans une intrigue impitoyable faite de beaucoup de choix. Le titre a pu fixer sa date de sortie durant l’événement.

Hell Let Loose Vietnam

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Du gameplay a été diffusé pour Hell Let Loose Vietnam, ce FPS ambitieux qui présente des batailles en 50vs50 pour donner vie à des conflits aussi spectaculaires que meurtriers. Une bêta aura bientôt lieu, et les inscriptions sont ouvertes.

Hotel Architect

Date de sortie : 14 mai 2026

: 14 mai 2026 Plateformes : PC

Hotel Architect est bien moins austère que son nom ne le laisse paraître, car même si le jeu de simulation vous demande bien de régner sur un empire hôtelier, le tout est servi par une direction artistique proche d’un party-game. Un titre que l’on pourra découvrir en accès anticipé dès le 14 mai.

Huntdown: Overtime

Date de sortie : 7 mai 2026

: 7 mai 2026 Plateformes : PC

Le roguelite Huntdown: Overtime (préquelle de Huntdown) a présenté une nouvelle bande-annonce avec une date de sortie à la clé, tout en nous montrant son univers très rétro-futuriste servi par du pixel-art.

Kitaria Fables 2

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

Un peu de douceur avec Kitaria Fables 2, un action-RPG tout mignon jouable en coopération qui nous fera explorer une nouvelle région et qui nous présentera cette fois-ci deux personnages jouables, tandis que la caméra de cette suite a été améliorée, tout comme l’aspect grind et celui concent le farming.

Lysward

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Le jeu de survie Lysward promet de nous faire découvrir un monde mystérieux nommé Umbra, empreint de magie. Vous pouvez désormais tester la démo sur Steam de ce titre en vue à la première personne dans laquel vous devrez survivre en compagnon d’une créature qui vous aidera à survivre aux dangers du désert.

Mojo Party

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – Switch – Switch 2

Connaissez-vous la chaîne Watch Mojo, spécialisée dans les top 10 ou 15 qui vous donnent envie de vous taper le crâne en voyant certaines sélections ? Eh bien voici maintenant Mojo Party, un party-game lié à cette chaîne qui a droit à plein de mini-jeux autour de la pop-culture, surtout des quizz.

Mouse P.I. For Hire

Date de sortie : 16 avril 2026

: 16 avril 2026 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Vous y jouez peut-être déjà, mais Mouse P.I. For Hire voulait nous faire un dernier coucou pour fêter son lancement qui a eu lieu aujourd’hui. Le FPS cartoon retro a eu droit à des bons retours, et c’est maintenant à vous de le tester.

Name of the Will

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

S’échapper d’un culte n’a rien d’aisé, et Name of the Will va vous le montrer. De l’horreur psychologique au programme avec des personnages au masque pour le moins dérangeant. Une démo est disponible sur Steam.

Northgard: Battlegrounds

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Shiro Games avait décidément pas mal de choses à montrer durant la soirée, dont Northgard: Battleground, qui reprend l’univers du jeu de stratégie du studio pour le transformer en un auto-battler. Des playtests auront bientôt lieu pour le jeu.

Pecking Order

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Le playtest de Pecking Order aura lieu du 1er au 3 mai prochain, et Talent Digital et venu nous présenter à nouveau son jeu délirant qui voit s’affronter des équipes de vers de terres et d’oiseaux. Et ça, ça ne s’invente pas.

Prime Monster

Date de sortie : 4 mai 2026

: 4 mai 2026 Plateformes : PC

On le voit tous les jours à l’Assemblée Nationale, gérer un gouvernement est un vrai bordel. Prime Monster transforme ce chaos en un roguelike amusant au sein du Royaume-Désuni, dans lequel passer des lois se fait de la manière forte (donc pas tellement de dépaysement ici).

ReVamp

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Digital Sun Games n’a pas que Moonlighter 2 dans les tuyaux puisque le studio développe aussi ReVamp, un tower-defense qui est en quelque sorte l’inverse d’un Castlevania, puisque vous devez ici construire le château de Dracula pièce par pièce, avec des défenses qui viendront mettre à mal le parcours des héros.

Rivage

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Rivage nous embarquera quant à lui dans une aventure de science-fiction où l’on suit le périple de Miranda, une femme coincée dans une station spatiale qui est au coeur d’une anomalie provoquant d’étranges phénomènes. Une démo est disponible sur Steam.

Scramble Knights Royale

Date de sortie :

: Plateformes : PC – Xbox Series

Scramble Knights Royale est certes un Battle Royale, mais pas un énième Battle Royale. Cela veut dire qu’il laisse tomber la partie shoot pour s’inspirer, selon les termes du studio, de Zelda ou même de Hades, avec des matchs en équipes de 32 personnes.

Second Stone: the Legend of the Hidden World

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Rien de bien neuf pour Second Stone, ce jeu d’action et de plateformes avec une touche de RPG qui reste malgré tout séduisant. Pas d’annonce particulière pour le titre si ce n’est de présenter à nouveau son gameplay où vous devrez créer vos propres builds pour avancer dans deux mondes parallèles.

Silent Road

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Silent Road nous plonge dans l’horreur du floklore japonais via les yeux d’un chauffeur de taxis, dont les courses nocturnes promettent quelques mauvaises suprises et beaucoup d’angoisse.

Sovereign Tower

Date de sortie : août 2026

: août 2026 Plateformes : PC

La France était vraiment à l’honneur ici puisque même Sovereign Tower, qui est un jeu de gestion narratif avec une superbe direction artistique, est venu faire un tour afin d’annoncer la venue d’une nouvelle démo sur Steam.

SpaceCraft

Date de sortie : 20 mai 2026 (accès anticipé)

: 20 mai 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC

Dernier jeu de la longue liste de Shiro Games, Spacecraft, un titre qui vous demandera de voyager à travers les étoiles pour y trouver des matériaux afin de construire vos bases. Les amateurs de No Man’s Sky devraient apprécier. L’accès anticipé démarre dans un petit mois.

Stardream

Date de sortie : 16 avril 2026

: 16 avril 2026 Plateformes : PC

On reste chez des Français avec ceux de Rebel Pixel, qui viennent aujourd’hui dévoiler Stardream. Il s’agit là d’un jeu d’enquête en vue à la première personne dans lequel on suit Darlene, une chauffeuse de taxi dans les années 60 qui va se retrouver mêlée à une affaire qui la dépasse, et qui dépasse même les frontières de la Terre.

Sucker for Love: Crush Landing

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Un peu d’amour dans ce showcase avec Sucker for Love: Crush Landing, ou plutôt un peu d’horreur ? Le jeu de dating mélange les deux genres et raconte comment une entité extra-terrestre peut se montrer aussi attirante qu’inquiétante.

Swan Song

Date de sortie : 4 juin 2026

: 4 juin 2026 Plateformes : PC – Switch

On respire un peu le temps d’un puzzle game épuré avec Swan Song, qui nous invite à programmer des boîtes à musiques en tentant de comprendre comment chaque machine peut bien fonctionner.

Task Time

Date de sortie : 16 avril 2026 (accès anticipé)

: 16 avril 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC – Xbox Series

Au rayon des shadowdrops de la soirée, on notera celui de Task Time, qui est un party-game complètement survitaminé et très coloré qui a été développé par certains artistes derrière Gang Beasts et Fall Guys, d’où ce look.

The Backworld

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch – Switch 2

The Backworld a d’abord l’air d’un RPG classique à l’ancienne, mais il n’en est rien. Non seulement le jeu vous demande d’explorer le multivers et tous ses dangers, mais il vous demande aussi de gérer vos émitions pour ne pas vous laisser submerger par les horreurs que vous pouvez voir. Une démo est désormais disponible sur Steam pour tester cela.

The Caribou Trail

Date de sortie : 14 mai 2026

: 14 mai 2026 Plateformes : PC – PS5

Après Two Falls, le studio Unreliable Narrators revient avec The Caribou Trail dès le mois prochain. Un jeu prenant place durant la Première Guerre mondiale qui nous place dans les tranchées, non pas pour tuer, mais pour survivre aux étranges événements qui s’y produisent.

The Merlies

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC

Le jeu le plus pipou de la conférence aura sans aucun doute été The Merlies, et ce n’est pas le chauvinisme qui parle. Le prochain jeu édité par ARTE se dévoile enfin un peu plus via une démo que vous pouvez d’ores et déjà télécharger sur Steam pour découvrir un bout de l’aventure de ces petits oiseaux trop mignons.

Wall World Strategy

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Wall World Strategy ne ressemble pas tout à fait à tous les jeux de simulation dans lesquels on bâtit des colonies, puisqu’il nous demande ici de tout faire à la verticale. Vous devrez repousser les menaces sur le Mur tout en construisant votre base, mais avec un point de vue pour le moins inédit.

Wardrum

Date de sortie : 7 mai 2026

: 7 mai 2026 Plateformes : PC

Chez Team17, on retrouve également Wardrum qui a droit à une esthétique presque HD-2D. On contrôle ici une tribu qui va se battre au rythme du tambour dans des combats au tour par tour après avoir vu ses alliés tomber un à un.

Witchspire

Date de sortie : 10 juin 2026 (accès anticipé)

: 10 juin 2026 (accès anticipé) Plateformes : PC

Witchspire met un peu de magie dans le genre des jeux de survie puisque le titre d’Envar Games est centré sur les sorcières et la collecte de créatures. Le jeu était présent pour annoncer le début de son accès anticipé, fixé au 10 juin.

World of Tanks Heat

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

World of Tanks se met au jeu d’action frénétique via son spin-off Heat, et vous propose de l’essayer dès aujourd’hui puisqu’un playtest vient out juste d’ouvrir ses portes sur Steam.

When Sirens Fall Silent

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC

Le jeu d’horreur de ceux à qui l’on doit Martha is Dead vient présenter son deuxième acte dans une vidéo forcément angoissante, qui aura de quoi vous filer quelques cauchemars pour cette nuit.

Yerba Buena

Date de sortie : 26 mai 2026

: 26 mai 2026 Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On termine avec Yerba Buena, un jeu vidéo à propos d’un jeu vidéo, qui nous a été présenté avec une nouvelle vidéo. Vous incarnerez ici une jeune femme qui est une simple PNJ jusqu’à ce qu’elle se retrouve en possession de l’Oscillateur, une arme capable de modifier les règles du jeu dans lequel elle vit. Une démo est désormais disponible.