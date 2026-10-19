Super Meat Boy 3D accueille le héros de MOUSE: P.I. for Hire dans le cadre d’une collaboration

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On aurait pu craindre que le tournant opéré par Super Meat Boy 3D dilue quelque peu l’assaisonnement si particulier ayant contribué à la grande réussite du jeu original, et c’est ce qui s’est en effet un peu produit. Il n’en reste pas moins un jeu de plateforme agréable et exigeant dans lequel les niveaux veulent littéralement nous tuer. Et ce qu’il a gardé du premier opus, aussi, c’est l’intégration de guests dans son roster de personnages. Aujourd’hui, en voici un nouveau grâce à une collaboration avec MOUSE: P.I. for Hire.

super meat boy 3d
Super Meat Boy 3D // Source : Headup

Jack ajoute du poivre sur le sel

The Kid de I Wanna Be The Guy, Pumpkin Jack ou encore un… camion de Bridge Constructor, Super Meat Boy 3D amène lui aussi son lot de personnages issus d’autres productions indés. Et alors qu’une mise à jour gratuite arrive ce 19 octobre, Jack Pepper du FPS MOUSE: P.I. for Hire s’invite à la fête, faisant que deux univers de l’éditeur Headup se rencontrent.

Personnage créé dans les locaux du studio polonais Fumi Games, le détective privé Jack Pepper quitte Sourisville pour venir suppléer Meat Boy dans ses escapades mortelles. Et en guise de clin d’œil sympathique de la part du studio Sluggerfly, incarner Jack appliquera le filtre esthétique film noir au cours des niveaux.

Notez qu’outre l’arrivée de Jack, la nouvelle mise à jour intègre le support du FSR, du DLSS et des vibrations en cas de jeu avec une manette. Pas mal de correctifs divers sont aussi de la partie.

Super Meat Boy 3D est disponible sur PC (via Steam, Epic, GOG et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Super Meat Boy 3D
Super Meat Boy 3D
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Date de sortie : 31/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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