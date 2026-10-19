Super Meat Boy 3D accueille le héros de MOUSE: P.I. for Hire dans le cadre d’une collaboration

Jack ajoute du poivre sur le sel

The Kid de I Wanna Be The Guy, Pumpkin Jack ou encore un… camion de Bridge Constructor, Super Meat Boy 3D amène lui aussi son lot de personnages issus d’autres productions indés. Et alors qu’une mise à jour gratuite arrive ce 19 octobre, Jack Pepper du FPS MOUSE: P.I. for Hire s’invite à la fête, faisant que deux univers de l’éditeur Headup se rencontrent.

Personnage créé dans les locaux du studio polonais Fumi Games, le détective privé Jack Pepper quitte Sourisville pour venir suppléer Meat Boy dans ses escapades mortelles. Et en guise de clin d’œil sympathique de la part du studio Sluggerfly, incarner Jack appliquera le filtre esthétique film noir au cours des niveaux.

Notez qu’outre l’arrivée de Jack, la nouvelle mise à jour intègre le support du FSR, du DLSS et des vibrations en cas de jeu avec une manette. Pas mal de correctifs divers sont aussi de la partie.

Super Meat Boy 3D est disponible sur PC (via Steam, Epic, GOG et Microsoft Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.