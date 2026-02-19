La potentielle version Switch 2 de Monster Hunter Wilds devient de plus en plus plausible selon un nouveau dataminage

Capcom sait très bien qu’il y a beaucoup de monde à aller chercher sur les consoles de Nintendo lorsqu’il s’agit de jeux Monster Hunter. Il suffit de voir à quel point Monster Hunter Rise s’est bien vendu sur Switch pour se rendre compte qu’il serait idiot de se passer d’une version Switch 2 de Monster Hunter Wilds si le portage est réalisable sur le plan technique. Capcom n’a encore rien annoncé à ce jour, mais les indices à ce sujet se font de plus en plus fréquents.

