La potentielle version Switch 2 de Monster Hunter Wilds devient de plus en plus plausible selon un nouveau dataminage
Capcom sait très bien qu’il y a beaucoup de monde à aller chercher sur les consoles de Nintendo lorsqu’il s’agit de jeux Monster Hunter. Il suffit de voir à quel point Monster Hunter Rise s’est bien vendu sur Switch pour se rendre compte qu’il serait idiot de se passer d’une version Switch 2 de Monster Hunter Wilds si le portage est réalisable sur le plan technique. Capcom n’a encore rien annoncé à ce jour, mais les indices à ce sujet se font de plus en plus fréquents.
Une annonce cet été ?
Depuis la mise à jour de janvier, les dataminers qui se sont concentrés sur le cas de Monster Hunter Wilds ont pu trouver des références diverses à la Switch 2. Jusqu’ici, rien de plus concret que cela, mais la dernière mise à jour qui est arrivée cette semaine a donné de nouveaux éléments qui renforcent cette théorie. À vrai dire, à ce stade, si l’image qui a été relayée est bel et bien réelle, on est bien au-delà de la théorie.
Sur Reddit, une image a été relayée sur laquelle on peut voir une sorte de tutoriel pour utiliser la version Switch 2 du jeu en mode sans fil local, pour jouer avec des amis dans la même pièce, chacun sur sa console. Si d’autres références à la Switch 2 ont été supprimées à la suite de ce patch, c’est jusqu’ici le plus gros indice concernant l’existence d’une version Switch 2 du jeu.
Capcom n’a pas encore commenté la chose et on imagine que si cette version est réelle, l’éditeur en parlera lors de l’annonce de la première extension du jeu, qui sera révélée cet été.
