Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam

La plus grosse épine dans le pied de Capcom à ce jour est la version Steam de Monster Hunter Wilds, très décriée pour ses performances plus qu’inégales. De là à dire que c’est à cause d’elle que le jeu a vu ses ventes ralentir considérablement, il n’y a qu’un pas, c’est pourquoi l’éditeur tente depuis plusieurs mois de trouver ce qui ne va pas. Un internaute semblait avoir trouvé une solution pour éviter les chutes de framerate dans les camps du jeu, et une nouvelle mise à jour vient juste de s’attaquer à ce problème.

