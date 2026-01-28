Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam
La plus grosse épine dans le pied de Capcom à ce jour est la version Steam de Monster Hunter Wilds, très décriée pour ses performances plus qu’inégales. De là à dire que c’est à cause d’elle que le jeu a vu ses ventes ralentir considérablement, il n’y a qu’un pas, c’est pourquoi l’éditeur tente depuis plusieurs mois de trouver ce qui ne va pas. Un internaute semblait avoir trouvé une solution pour éviter les chutes de framerate dans les camps du jeu, et une nouvelle mise à jour vient juste de s’attaquer à ce problème.
Le nombre de DLC ne serait pas en cause
Capcom a publié la mise à jour 1.040.03.01 pour la version Steam de Monster Hunter Wilds, qui vient confirmer l’idée que le CPU devient trop sollicité lorsque l’on dans le camp principal du jeu, notamment à cause d’un système de vérifications qui fait ralentir ce qu’il se passe à l’écran. Il y a quelques jours, un internaute découvrait que plus vous possédiez de DLC, moins la chute de framerate était importante ici, car le jeu lance une vérification en arrière-plan qui cause des soucis de performances. Capcom dit cependant que le nombre de DLC n’est pas réellement la cause ici, mais plutôt le nombre de contenus que vous pouvez récupérer.
Cette mise à jour à donc pour but de corriger ce problème, ainsi que d’autres. De nouvelles catégories pour les options graphiques sont mises en place. Le brouillard volumétrique peut désormais être un peu mieux réglé avec cinq options au lieu de deux, et d’autres ajustements ont été effectués pour améliorer les performances globales (vous pouvez consulter le patch note sur Steam). Capcom nous promet une autre mise à jour le 18 février prochain (la version 1.041), dans l’espoir d’améliorer encore un peu plus cette version.
Date de sortie : 28/02/2025