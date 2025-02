Guide Monster Hunter Wilds

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Monster Hunter Wilds. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Bien débuter

Les monstres

Les armes

Liste de toutes les armes

(à venir)

Quêtes annexes et emplacements

FAQ Monster Hunter Wilds

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Monster Hunter Wilds. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds est le nouvel opus de la célèbre licence d’action/aventure de Capcom. Comme d’habitude, vous incarnez un chasseur ou une chasseuse de monstres, évoluant dans des zones vastes et variées. Armé(e) de l’une des quatorze armes emblématiques de la série, vous devrez étudier chaque créature, récolter des ressources et améliorer votre équipement afin d’affronter des bêtes toujours plus redoutables.

Quand et où sort Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds sort ce 28 février 2025 sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series, en version numérique et en édition boîte. Le jeu n’est pas prévu sur les anciennes générations de consoles et ne sortira pas sur PlayStation 4 et Xbox One.

Monster Hunter Wilds sortira-t-il sur Switch ?

Non, le jeu n’est pas prévu sur Nintendo Switch et ne devrait pas sortir dessus en décalé non plus. Capcom a déclaré qu’il voulait « représenter le monde de Monster Hunter au maximum en utilisant les dernières technologies à leur maximum ». Nous n’avons cependant aucune information sur une potentielle sortie sur la Switch 2.

Peut-on commencer la série avec Wilds ?

Oui, tout à fait. Bien que la série Monster Hunter comporte de nombreux épisodes, chaque opus propose un scénario et un univers relativement indépendants. Bien qu’il y ait encore des manques, Monster Hunter Wilds propose un tutoriel bien plus abouti que les anciens volets, afin d’expliquer pas à pas les bases de la chasse et les spécificités de chaque arme. Les premières quêtes sont conçues pour familiariser le joueur avec le gameplay, tandis que les quêtes de rang supérieur offriront un défi de taille aux vétérans.

Quelles sont les nouveautés majeures de Monster Hunter Wilds ?

Par rapport aux précédents titres de la franchise, Monster Hunter Wilds apporte plusieurs évolutions :

Mondes plus vastes et connectés : Les cartes sont désormais encore plus grandes et quasi sans temps de chargement entre les zones majeures. Écosystèmes dynamiques : Les conditions météorologiques et le cycle jour/nuit influencent le comportement des monstres, modifiant les créneaux d’apparition ou le type d’objets récoltables. Nouvelles créatures et retour de monstres cultes : Certains monstres iconiques reviennent, tandis que de nouveaux font leur apparition. Nouvelles mécaniques de chasse : De nouvelles techniques d’attaque et de déplacement (grappin amélioré, mode focus, etc.) offrent plus de verticalité au gameplay. Compatibilité cross-play : Les joueurs sur différentes plateformes peuvent chasser ensemble en multijoueur quel que soit la plateforme.

Monster Hunter Wilds est-il lié à d’autres jeux ?

Monster Hunter Wilds prend place dans le même univers que les autres opus de la série, avec :

Des références à la Guilde des chasseurs

Quelques monstres

Cependant, aucune connaissance obligatoire des précédents jeux n’est requise pour comprendre l’histoire. Il s’agit davantage de clins d’œil et de bonus pour les fans de longue date.

Ai-je droit à des bonus si j’ai joué à d’autres jeux de la série ?

Capcom a confirmé la présence de petites récompenses cosmétiques si vous possédez des sauvegardes ou données des épisodes Monster Hunter World et Monster Hunter World Iceborne. On peut ainsi récupérer des costumes pour les Palicos et des plaques pour votre profil de chasseur.

Monster Hunter Wilds est-il un jeu difficile ?

La difficulté de Monster Hunter est généralement réputée pour être exigeante. Wilds ne déroge pas à la règle, bien qu’il propose une courbe de progression plus douce pour aider les nouveaux arrivants à comprendre les mécaniques de base (points faibles, types de dégâts, craft, etc.). On vous propose même un équipement recommandé au cours de l’histoire.

Est-ce que la langue traditionnelle Monster Hunter est de retour ?

La fameuse « langue Monster Hunter » (utilisée par les PNJ dans certains opus) n’est pas de retour sous sa forme classique dans Wilds. Le jeu propose un doublage en :

Français

Anglais

Japonais

Allemand

Espagnol

Portugais

Russe

Quelles sont les armes de Monster Hunter Wilds ?

Monster Hunter Wilds reprend les 14 types d’armes traditionnels de la licence :

Grande épée Longue épée Épée et bouclier Doubles lames Marteau Corne de chasse Lance Lanceflingue Volto-hache (Switch Axe) Morphohache (Charge Blade) Fauchon insecte (Insect Glaive) Arc Fusarbalète légère (Light Bowgun) Fusarbalète lourde (Heavy Bowgun)

Le jeu est-il cross-play ?

Oui, Capcom a annoncé que Monster Hunter Wilds est cross-play entre PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Vous pourrez donc chasser avec vos amis, quelle que soit leur plateforme.

Les serveurs sont globalement partagés, avec un système de matchmaking et de salons privés.

Peut-on transférer sa progression de la bêta dans le jeu final ?

Si vous démarrez le jeu principal en ligne et en utilisant le même compte que celui que vous avez utilisé pour jouer au test bêta, vous pouvez transférer les données de personnage modifiées pour votre chasseur et Palico du test bêta en ligne vers le jeu principal.

Est-ce qu’il y a un collector pour Monster Hunter Wilds ?

Non, pas d’édition spéciale pour les collectionneurs et les collectionneuses avec cette nouvelle édition du jeu de chasse.

Où acheter Monster Hunter Wilds au meilleur prix ?

