Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été

L’extension du jeu sera présentée dans quelques mois

Les festivités du premier anniversaire de Monster Hunter Wilds vont démarrer avec la sortie de la version 1.041, qui sortira le 18 février prochain. Dans cette mise à jour, vous retrouverez la possibilité d’obtenir tous les objets qui ont été au cœur d’événements temporaires l’an dernier en jeu, tout en participant à quelques nouvelles quêtes.

On retrouvera également une collaboration avec Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, mais aussi une nouvelle grande épée très spéciale et d’autres objets créés par des fans à l’occasion d’un concours.

Du 18 février au 18 mars, vous recevrez un pack d’objets gratuits. De quoi bien vous équiper pour aller lutter contre l’Arkveld alpha suprême dans une quête événement, tandis que les quatre autres monstres alpha suprêmes feront leur retour dans de nouvelles quêtes. Naturellement, cette mise à jour devrait aussi s’attaquer à des problèmes techniques sur le jeu, aussi bien sur PC que sur consoles. Vous retrouverez la feuille de route jusqu’à mi-mars ci-dessous.

Des tas d’événements en présentiel auront aussi lieu au cours de cette année, mais la nouvelle à retenir ici est l’annonce d’une extension à venir. Pas de surprise ici étant donné que chaque Monster Hunter récent y a eu droit, mais Capcom avait tout de même envie de l’évoquer.

L’éditeur n’a rien à montrer pour le moment, mais il nous promet de nous en parler au cours de cet été. On imagine que c’est lors du prochain Summer Game Fest que l’on aura des nouvelles.