Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Monster Hunter Wilds fêtera bientôt son premier anniversaire, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette année n’aura pas été de tout repos pour les équipes en charge du jeu. Avec une version PC difficile à réparer et d’autres problèmes à corriger ces derniers mois, Capcom a vu les ventes de son titre ralentir, et il a bien besoin d’inverser la tendance (même si le jeu est sans doute rentable depuis sa première semaine). Ryozo Tsujimoto, producteur du jeu, est donc venu nous présenter le contenu d’une mise à jour spéciale qui arrivera la semaine prochaine, tout en teasant le futur avec l’inévitable extension du jeu.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/02/2025

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds : Une nouvelle mise à jour tente d’améliorer les performances de la version Steam

Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

Monster Hunter Wilds : le Gogmazios signe un retour colossal dans la Grande mise à jour 4

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds : le Gogmazios signe un retour colossal dans la Grande mise à jour 4

State of Play Japan : Le résumé complet de la conférence (Marvel Tōkon, Elden Ring Nightreign, Fatal Frame II…)

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play Japan : Le résumé complet de la conférence (Marvel Tōkon, Elden Ring Nightreign, Fatal Frame II…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026
Remedy (Control, Alan Wake) a un nouveau PDG, qui a longtemps travaillé chez Electronic Arts
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Remedy (Control, Alan Wake) a un nouveau PDG, qui a longtemps travaillé chez Electronic Arts
Discord change ses paramètres et va vous demander de vous authentifier pour accéder à des contenus dits adultes
Image d\'illustration pour l\'article : Discord change ses paramètres et va vous demander de vous authentifier pour accéder à des contenus dits adultes
Replaced et Planet of Lana II auront tous les deux droit à une démo le 11 février
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Replaced et Planet of Lana II auront tous les deux droit à une démo le 11 février
La série God of War a trouvé son Atreus avec le jeune acteur Callum Vinson
Image d\'illustration pour l\'article : La série God of War a trouvé son Atreus avec le jeune acteur Callum Vinson
Romeo is a Dead Man se lance dans une dernière bande-annonce toujours très étrange
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man se lance dans une dernière bande-annonce toujours très étrange
Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft
pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Jordan Mechner, créateur de Prince of Persia, réagit à l’annulation du remake des Sables du Temps par Ubisoft
Un nouveau State of Play aura lieu le 12 février, avec beaucoup d’annonces PS5 au programme
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau State of Play aura lieu le 12 février, avec beaucoup d’annonces PS5 au programme
CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : CyberConnect 2 dévoile son prochain DLC pour dernier jeu Demon Slayer, avant l’annonce d’un tout nouveau projet
Horizon 3 n’arrivera sans doute pas avant un bout de temps, Guerrilla Games étant focalisé sur Horizon Hunters Gathering
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Horizon 3 n’arrivera sans doute pas avant un bout de temps, Guerrilla Games étant focalisé sur Horizon Hunters Gathering
Pokémon lance le coup d’envoi de ses 30 ans avec un pub réunissant plein de stars
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon lance le coup d’envoi de ses 30 ans avec un pub réunissant plein de stars
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 février (Mario Tennis Fever, Reanimal, Yakuza Kiwami 3…)
Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : GTA 6 confirme sa date, Horizon Hunters Gathering, Overwatch refonte et Xbox next-gen
Faire peur sur console portable, Capcom y a longtemps cru, et y est parvenu avec Resident Evil
pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
3ds
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Faire peur sur console portable, Capcom y a longtemps cru, et y est parvenu avec Resident Evil
(Maj) Emmanuel Macron souhaite une étude scientifique sur l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes, Epic Games réagit
Image d\'illustration pour l\'article : (Maj) Emmanuel Macron souhaite une étude scientifique sur l’impact des jeux vidéo et de la violence sur les jeunes, Epic Games réagit
Constance agitera son pinceau le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Constance agitera son pinceau le 1er mai sur PS5, Xbox Series et Switch
Dread Delusion, le RPG en monde ouvert à l’esthétique rétro PS1, débarque ce printemps sur consoles
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dread Delusion, le RPG en monde ouvert à l’esthétique rétro PS1, débarque ce printemps sur consoles
Clair Obscur: Expedition 33 : L’équipe de Sandfall Interactive vient d’être décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : L’équipe de Sandfall Interactive vient d’être décorée de l’Ordre des Arts et des Lettres
Fortnite dément des rumeurs liant un compte Epic Games à Jeffrey Epstein
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite dément des rumeurs liant un compte Epic Games à Jeffrey Epstein
EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Future Stars
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Future Stars