Un internaute pense avoir trouvé pourquoi Monster Hunter Wilds rame autant sur PC, et ce serait lié aux DLC

Plus de DLC, plus de FPS

Le post Reddit de l’utilisateur s’est répandu comme une traînée de poudre depuis quelques heures sur Internet, signe que le public souhaite vraiment que cette version PC de Monster Hunter Wilds puisse un jour tourner correctement. Après avoir effectué quelques tests entre son compte et le compte d’un ami sur un même PC, l’utilisateur s’est rendu compte que les performances changeaient d’une partie à l’autre.

« Hier, en reprenant le jeu (après une petite pause pour jouer à un autre jeu, ce qui aura une drôle d’importance par la suite), j’ai lancé MHWilds et deux choses m’ont immédiatement frappé : d’abord, mes sauvegardes avaient disparu ; ensuite, après avoir relancé l’intro, le nombre d’images par seconde était parfaitement normal. J’ai redémarré le jeu une dizaine de fois. J’ai vidé le cache (du jeu et du pilote), supprimé le fichier de configuration, testé différents réglages, du minimum au maximum, avec et sans DLSS : tout fonctionnait correctement. Pourquoi ? Comment est-ce possible ? Première observation : sur Steam, j’étais connecté au compte de mon ami […] Je me reconnecte à mon compte, je lance le jeu et… les chutes de FPS sont de retour. Stables, quels que soient les paramètres. Bon, je supprime la sauvegarde, je refais exactement le même scénario, je refais l’intro/le tutoriel, je vais au hub… et là, les performances sont catastrophiques. Je me reconnecte au compte de mon ami… et tout est normal. »

La seule différence qui était ici à noter était celle du nombre de DLC obtenus par son ami. Sur le compte de ce dernier, tous les DLC étaient disponibles, tandis que l’utilisateur en question ne possédait aucun sur son compte.

Après quelques tests, ces DLC seraient bien ceux qui permettraient d’améliorer (par erreur) les performances du jeu, et de manière assez significative. En somme, plus vous posséderez de DLC, plus le jeu serait plus fluide sur votre machine. Ce qui serait bien entendu non intentionnel de la part de Capcom, mais si cela est avéré, nul doute que le sujet fera jaser. La théorie reste encore à prouver, et les experts de Digital Foundry seraient justement en train de vérifier tout cela.

Capcom n’a pas encore commenté l’affaire, mais si les problèmes de la version PC sont réglés d’ici peu de temps, l’éditeur pourra sans doute remercier la personne qui est à l’origine de cette découverte.