Monster Hunter Wilds collabore avec Final Fantasy XIV : du contenu prévu dans les deux jeux

Les Chocobos et les Seikrets enfin réunis

Ryozo Tsujimoto (producteur de Monster Hunter Wilds) et Naoki Yoshida (producteur de Final Fantasy XIV) ont remis le couvert suite à la collaboration entre les deux licences en 2018 avec Monster Hunter World.

On commence par le jeu de chasse qui proposera notamment un skin Chocobo pour le Seikret, la monture phare de Wilds (qui ressemblait déjà à un chocobo de base, soyons honnête). Mais surtout, nous aurons droit à un nouveau grand monstre qui sera introduit dans la Grande Mise à jour 3 : Omega Planetikos.

Il pourra être affronté dans une toute nouvelle quête narrative. La collaboration du côté de Monster Hunter Wilds est prévue pour fin septembre sans plus de précisions.

Final Fantasy XIV aura lui aussi droit à du nouveau contenu provenant directement de la licence de Capcom. En vedette, les joueurs du MMORPG pourront affronter le monstre étendard de Wilds : L’Arkweld Gardien.

Nous n’avons pas encore tous les détails du contenu mais le trailer nous montre les montures Seikret disponibles dans le jeu, ainsi que le Palico du chasseur.

La collaboration du côté de Final Fantasy XIV sera disponible début octobre 2025.

Les deux jeux donneront plus de détails sur cette entente prochainement.