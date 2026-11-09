Voltibond Aniimo, où trouver la créature pour l’événement à durée limitée « Découverte d’Aniimo » ?

Pour lancer les recherches et permettre l’apparition de Voltibond dans la zone délimitée, vous devrez consommer de l’Essence de Veine, qui se renouvellera gratuitement à chaque nouvelle période donnée, en sachant que les trois premières recherches ne vous consommeront pas d’Essence de Veine. Quand vous déclenchez une recherche, la famille de Voltibond et de Voltige apparaît pendant 10 min, et ce en suivant quatre périodes :

Période 1 : à partir du 6 novembre (3 jours)

Période 2 : à partir du 9 novembre (4 jours)

Période 3 : à partir du 13 novembre (3 jours)

Période 4 : à partir du 16 novembre (4 jours)

Lancez une recherche pour faire apparaître Voltibond dans une zone limitée à environ 150 m au nord de la floraison de la Forêt des Foudres (coordonnées X = -0626 ; Y = 0697).

Missions de recherche « Enquête sur l’écologie »

Pour faire avancer vos recherches sur cet Aniimo, vous allez devoir accomplir pas moins de 12 missions de recherche, dont vous pouvez suivre l’avancée en bas à gauche du menu d’accueil de cet événement, et que nous vous retransmettons ci-dessous. A noter que vous pouvez faire évoluer vos Voltige (dont provient Voltibond) au niveau 33 avec une Pierre de rafale si vous possédez une Âme de Voltibond. Attention, vous ne disposez que jusqu’au 20 novembre à 3h59 pour réaliser ces quêtes, ensuite ce ne sera plus possible puisque Voltibond n’apparaît pas naturellement dans le monde ouvert. Vos seules manières de le récupérer sera d’utiliser un Oeuf de Voltibond (obtenu lors de ces quêtes) ou de faire évoluer un Voltige avec les conditions décrites ci-dessus.

Capturer des Aniimo

5 quêtes vous attendent pour cette première partie à savoir :

Capturez un total de 3 Voltibond Récompense : 1 x Culbuton

Capturez un total de 5 Voltibond Récompense : 1 x Culbuton

Capturez un total de 10 Voltibond Récompense : 2 x Culbuton

Capturez un total de 20 Voltibond Récompense : 1 x Oeuf de Voltibond brillant

Capturez 1 Voltibond de rang Elite ou supérieur Récompense : 3 x Culbuton Nous vous conseillons ici de lancer une Aniipod Ultra pour garantir le rang Elite



Pour ces quêtes, rien de difficile, rendez-vous à l’endroit que nous vous avons indiqué pour trouver vos Voltibond. Nous vous conseillons d’utiliser des Culbutons pour les capturer plus facilement et de renouveler l’expérience jusqu’à ce que vous réusissiez toutes les quêtes et que vous obteniez 1 x Âme de Voltibond et 5 x Culbuton.

Epreuves Aniimo

Une nouvelle série de quêtes vous attend, sans aucune difficulté là aussi, à savoir :

Vainquez 1 Aniimo pendant que Voltibond est déployé Récompense : 40 x Cristal de rosée des Plaines venteuses

Vainquez 3 Aniimo pendant que Voltibond est déployé Récompense : 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses

Vainquez 5 Aniimo pendant que Voltibond est déployé Récompense : 60 x Cristal de rosée des Plaines venteuses



Réussir ces quêtes vous permettra de récupérer 2 x Fruit psyché et 50 x Cristal de rosée des Plaines venteuses.

Compagnons Aniimo

Enfin, la dernière série de 4 quêtes qui vous sera demandée vous confiera de nouvelles tâches à réaliser :

Utilisez n’importe quelle compétence de Voltibond 1 fois Récompense : 10 x Fruit de croissance

Utilisez n’importe quelle compétence de Voltibond 3 fois Récompense : 15 x Fruit de croissance

Utilisez n’importe quelle compétence de Voltibond 5 fois Récompense : 20 x Fruit de croissance

Utilisez l’Ultime de Voltibond 1 fois Récompense : 20 x Fruit de croissance



Réaliser ces quatres quêtes vous permettra d’obtenir 100 x Cristal étincelant et 3 x Cristal de flux.

Centre de recherches

Selon votre progression dans les missions de recherche, vous pouvez débloquer différents bonus de recherche au centre de recherche et ainsi faciliter votre progression dans les découvertes concernant Voltibond. Terminez le nombre requis de quêtes de recherche pour faire avancer votre jalon de recherche et gagnez un bonus de recherche appliqué en temps réel.

Secrets de nova : 4 recherches terminées La probabilité de rencontrer Danzard pendant les recherches augmente jusqu’à 50%.

Secrets d’aptitude : 4 recherches terminées Chances d’obtenir un Voltibond parfait accrues jusqu’à 300%.

Secrets étincelants : 4 recherches terminées Chances de rencontrer un Voltibond Eclatan augmentées jusqu’à 200%.



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