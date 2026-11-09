Royabeye Abondance de veine Aniimo : comment obtenir le Prismana du 9 au 15 novembre ?

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Dans Aniimo, Abondance de veine est l’un des événements qui vous permet de capturer un exemplaire Prismana d’une créature. Cette variante d’Aniimo les rend très différents, aux couleurs de type arc-en-ciel, mais les obtenir vous demandera à la fois de la patience et de la méthode. On vous explique tout ce qu’il faut faire pour obtenir le Prismana de la période du 9 au 15 novembre 2026.

Abondance de veine Aniimo Royabeye
Abondance de veine Aniimo - Prismana de la semaine : Royabeye // Source : ActuGaming

Où trouver le Prismana du 9 au 15 novembre ?

Le Prismana de cette semaine est un Royabeye Prismana (# 022 de l’Aniimopédia des Îles Murmillon), un Aniimo de type REGEN (élément Vent et Lumière). Cette fois encore, utilisez la même méthode qui marche. Montez le niveau d’enrichissement de la région concernée sur le site de Floraison pour déclencher l’apparition du Prismana un peu plus loin.

Petite subtilité désormais avec une deuxième région possible si vous n’avez pas encore débloqué toutes les Îles Murmillon. Vous pouvez ainsi acquérir ce Prismana dans les Plaintes Venteuses OU dans les Îles Murmillon, au choix, en fonction de votre taux d’avancement. En effet, il se peut que vous n’avez pas encore atteint le badge Bronze des Gorges des eaux sauvages, une zone qui se débloque après plusieurs quêtes dans les Îles Murmillon en suivant Thesseo en direction du Défi à contre-courant. Nous vous indiquons ci-dessous les coordonnées des deux sites de Floraison concernés, tous deux donneront droit à Royabeye Prismana, et ce sera le cas pour les prochains Prismana également.

  • Gorges des eaux sauvages (Îles Murmillon) : Floraison située aux coordonnées (à venir)
    • Le Prismana apparaît aux coordonnées (à venir)
  • Mer florale (Plaines Venteuses) : Floraison située aux coordonnées X = -0272 ; Y = 0651
    • Le Prismana apparaît aux coordonnées (à venir)

On vous recommande de la capturer avec un Cube étincelant pour en prime bénéficier d’une variante Etincelante. L’événement annonce aussi une recrudescence des Bourgeonnets (Plaines Venteuses) ou des Titabeye (Îles Murmillon) ainsi que 50% supplémentaire d’énergie Prismatique lors d’un enrichissement ce week-end (trois fois maximum) pour aller vraiment plus vite. Si vous ne savez plus comment procéder, regardez notre guide juste ci-dessous pour vous rafaîchir la mémoire.

Comment déclencher l’apparition d’un Prismana ?

Un Prismana est un Aniimo à l’apparence vraiment différente des autres de son espèce, très rares, type arc-en-ciel. Ils apparaissent essentiellement lors d’un changement météorologique entraînant un Flux Prismana. En général, chaque région de la carte dispose de son Prismana, mais d’autres peuvent apparaître lors d’événements ou grâce à des oeufs spécifiques. Pour forcer leur apparition, vous pouvez utiliser les sites de Floraison, ces tiges herbeuses magiques présentes en au moins un à deux exemplaires par région. Un conseil : si le jeu vous dit qu’un Prismana est apparu, foncez, car son maintien n’est pas garanti sur une longue durée et le voir revenir vous prendra sûrement du temps.

Voici comment déclencher le Flux Prismana en détail :

  • Changer la météo :
    • Obtenez un badge d’argent dans la région pour pouvoir agir sur la météo. Utilisez un cristal Prismana pour déclencher un Flux Prismana dans la limite de 3 par jour.
  • Enrichissement de Floraison :
    • Pour pouvoir enrichir un site de Floraison, vous devrez d’abord obligatoirement obtenir le badge de bronze de la région concernée, en récoltant la plupart du temps 40% des Aniimo de la région. Faites attention, certaines variantes d’Aniimo déjà connus n’apparaissant pas en « Nouv. », vous pourriez passer à côté de certains.
    • Une fois ceci fait, vous pouvez déclencher l’enrichissement de la zone dans le menu dédié (1 recharge gratuite par jour) sinon utilisez les essences de veine pour y accéder. Vous pouvez obtenir ces essences via les boutiques du jeu ou différentes missions. Vous pouvez même infuser l’enrichissement pour provoquer l’apparition de certains types d’Aniimo. Cela provoquera une apparition massive d’Aniimo pendant 3 minutes seulement.
    • On vous recommande d’utiliser les Culbuton à lancer pour ramasser deux paquets de 10 Aniimo et ainsi aller plus vite que Aniipod par Aniipod, en assurant en plus la capture garantie. Ils sont disponibles à l’achat chez Joff pour 200 000 crédits.
    • Une fois le lot capturé, libérez l’énergie Prismatique de la Floraison pour faire monter le niveau de l’énergie Prismatique. Quand le taux parvient à « Plein », vous êtes assuré de déclencher un Flux Prismana.

Notez quelques astuces qui vous aideront dans votre chasse :

  • Parfois, vous obtiendrez un coup de chance lors d’une capture. Cela vous confèrera 0,6% de chance de déclencher un Flux Prismana à chaque fois.
  • Vous pouvez accélérer l’apparition massive des Aniimo avec les Fruits de veine plutôt que l’Essence de veine.
  • Ne tuez pas ou n’affrontez pas les Aniimo, il suffit ici de les capturer. Pensez à les faire analyser au Terminal de recherche ensuite.

La semaine prochaine marquera le début de la deuxième vague d’Aniimo Prismana dans le jeu, où 4 nouvelles espèces nous attendent sur leurs lieux respectifs. Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo sur notre page dédiée.

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