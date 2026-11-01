Quel est cet Aniimo ? – Notre guide pour la semaine du 30 octobre

L’Aniimo mystère de la semaine du 30 octobre au 6 novembre

Le troisième Aniimo de cet événement à durée limitée vous demandera d’aller fouiller du côté des Îles Murmillon, plus spécifiquement dans la Baie du croissant, grâce aux indices délivrés par le jeu :

Elément : Eau

Capacité de nomade : Nager

Forme de base

Type : DPS

Phase nova

Pour rappel, si vous photographiez des Aniimo correspondant à cette description partielle, vous devrez lever le voile sur la silouhette de notre mystérieux invité. Mais pour vous aider, nous vous confirmons que l’Aniimo de la semaine n’est autre que Gachapoulpe sous sa forme de base (#012 des Îles Murmillon).

Trois solutions s’offrent à vous :

Il n’y a que deux Gachapoulpe sauvages dans la Baie du croissant, aux coordonnées suivantes, mais il se peut qu’ils ne soient pas présents au bon moment, puis prenez-le en photo :

X = 2204 ; Y = -1382

X = 2222 ; Y = -1088

Le plus simple est de vous rendre à l’est de la Baie du croissant, près de la Floraison (X = 2311 ; Y = -1386), tout autour de la zone du lac (X = 2237 ; Y = -1306 par exemple) ou au sud de cette zone (X = 2190 ; Y = -1458), de capturer un Poulplash, puis de le faire évoluer avec ces deux conditions suivantes :

Poulplash de niveau 57

1 x Pierre de Vague Objet obtenu en vainquant des Alpha principalement



Une fois les conditions réunies, faites évoluer votre Poulplash puis intégrez-le à votre équipe pour le prendre en photo plus facilement.

Enfin, troisième solution, Gachapoulpe est le Prismana de la semaine du 30 octobre au 2 novembre. Mais vous devrez avoir activé la Branche de la région pour avoir accès à cette particularité, donc il se peut que vous n’ayez pas assez avancé. Enrichissez la Floraison (X = 2311 ; Y = -1386) puis quand le Flux prismana est déclenché, allez capturer le Gachapoulpe Prismana. Pensez à prendre une photo avant, sinon placez-le dans votre équipe et prenez la photo. Félicitations, vous remportez les récompenses !

Quel est cet Aniimo, c’est quoi ?

Il s’agit en quelque sorte d’un jeu d’enquête à durée limitée vous demandant de collecter des indices pour découvrir l’identité secrète de l’Aniimo de la semaine. Il vous sera demandé de photographier l’Aniimo en question grâce à quelques indices et si possible avant que vous n’ayez dévoilé toute sa silhouette pour un maximum de récompenses bonus.

Récompenses : 100 x Cristal étincelant, 50 x Cristal de rosée, 50 x Scintille, 1 x Culbuton et 1 x Oeuf merveilleux

Vous aurez donc à loisir de photographier les Aniimo pouvant ressemblant à la description qui vous sera faite à chaque fois. Si vous pensez l’avoir correctement identifié, rendez-vous dans l’un de ses habitats, ouvrez le menu de l’événement « Quel est cet Aniimo ? » puis cliquez sur l’icône de l’appareil photo pour déclencher la reconnaissance. Prenez la photo et si c’est correctement validé par le jeu, vous débloquerez toutes les récompenses associées.

Retrouvez tous nos autres guides sur Aniimo dans notre page dédiée ci-dessous.