Microsoft annonce une nouvelle conférence Xbox Developer Direct avec le jeu Indiana Jones

Quand aura lieu le Xbox Developer Direct 2024 ?

En de début d’année, Xbox est donc de retour sur le devant de la scène avec un nouveau Developer Direct qui promet bien des surprises. On sait maintenant qu’il aura lieu le jeudi 18 janvier prochain à 21 heures précises. Et on connait déjà plus ou moins le programme.

Quatre jeux seront vraiment mis à l’honneur durant cette émission, à commencer par le jeu Indiana Jones. Cela fait un moment que Todd Howard nous en parle, mais le titre de MachineGames devrait enfin être présenté avec une première bande-annonce de gameplay. Enfin, pas seulement puisque le studio nous expliquera aussi tout ce qu’il faut savoir sur le titre durant une dizaine de minutes, ce qui veut dire que le jeu devrait être le vrai temps fort de l’émission.

Autre jeu présenté, Avowed. Le RPG d’Obsidian devrait donner plus de détails sur son gameplay et sur la façon dont nos choix vont façonner l’aventure. Avec une date de sortie à la clé ? Même chose pour Senua’s Saga: Hellblade II, que l’on reverra ici avec une nouvelle présentation de la part des développeurs. Et on espère que la date est là aussi dans les cartons. Enfin, dernier jeu, le 4X Ara: History Untold qui dévoilera du gameplay exclusif.

Dans la foulée de cette présentation, à 22 heures, The Elder Scrolls Online sera au cœur d’une nouvelle émission pour présenter ses mises à jour prévues en 2024, dont la prochaine extension. Vous l’aurez compris, pas de jeux Activision-Blizzard au programme, Microsoft précisant qu’il parlera des jeux de l’éditeur plus tard dans l’année.

Rendez-vous donc jeudi 18 janvier pour découvrir tout cela.