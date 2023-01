Hi-Fi Rush

Hi-Fi RUSH est un jeu d'action et de rythme développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda Softworks. Proposant une direction artistique colorée façon BD/comics et un gameplay misant sur le sens du rythme aussi bien dans les combats que dans les phases d'exploration et pendant les cinématiques, ce titre nous invite à incarner Chai, un jeune homme victime d’une expérience malencontreuse qui lui fait ressentir le rythme de tout ce qui l’entoure. Son objectif : mener la vie dure à une mégacorporation malfaisante spécialisée dans la robotique.