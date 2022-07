Ara: History Untold

Ara: History Untold est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Oxide Games et édité par Xbox Game Studios. Conçu par une équipe de vétérans derrière "le jeu de stratégie historique le plus populaire" du jeu vidéo, ce titre invite les joueurs et les joueuses à diriger une nation afin de construire leur propre héritage au point de réécrire l'Histoire. Tournant sous Nitrous Engine, il devrait proposer un monde très vivant et détaillé.