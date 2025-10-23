Microsoft veut grandement augmenter les marges de Xbox, ce qui expliquerait les hausses de prix et les licenciements

Un objectif trop difficile à réaliser

Pourquoi Xbox va si mal aujourd’hui ? Bloomberg s’est penché sur la question en analysant les résultats que Microsoft s’attend à recevoir de sa division gaming. Et ils sont élevés, peut-être même trop, puisque l’objectif serait d’atteindre les 30% de marges bénéficiaires, ou de marges « de responsabilité » selon le vocabulaire utilisé par Microsoft.

À titre de comparaison, Bloomberg indique que la moyenne dans l’industrie se situe entre 17% et 22%, selon des études réalisées par l’institut S&P Global Market Intelligence. Durant les six dernières années, Xbox pouvait compter entre 10% et 20% de marges, comme en 2023 où il avait réalisé 12% de marges en 9 mois, selon des documents révélés dans le cadre du procès pour le rachat d’Activision-Blizzard. Cet objectif serait fixé de manière officieuse depuis l’automne 2023, sous les ordres d’Amy Hood, responsable des finances chez Microsoft.

Un tel résultat est ambitieux, sans doute trop. Pour tenter d’y parvenir, Xbox a donc opéré des coupes dans son personnel, et c’est aussi pour cela que le constructeur a décidé de sortir ses jeux sur les consoles de Sony et Nintendo. Et s’il n’est pas demandé à chaque projet d’atteindre cette marge, Microsoft tente de faire comprendre que c’est ce qu’il faut tout de même viser en se rapprochant le plus de cela. De quoi donner un autre éclairage sur la situation dans laquelle se trouve Xbox aujourd’hui.