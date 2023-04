Microsoft continue de faire la promotion du rachat d’Activision-Blizzard, jusque dans le métro

C’est le journaliste Tom Warren (du site The Verge) qui rapporte cette drôle d’information avec une vidéo à l’appui, où l’on peut voir une très courte publicité de Microsoft qui se vante d’amener Call of Duty à disposition de 150 millions de nouveaux joueurs.

Microsoft is now running digital ads for its Activision Blizzard acquisition at some London tube stations. It comes a month after placing full-page ads in two UK newspapers, and ahead of the CMA’s decision on the deal later this month https://t.co/OYOMDvOsld pic.twitter.com/lbq7ES1mF0

— Tom Warren (@tomwarren) April 13, 2023