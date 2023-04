Activision-Blizzard : Microsoft salue le rapport de la CMA, tandis que Sony le trouve « irrationnel »

C’est l’incompréhension chez Sony

En voyant la réponse préliminaire de la CMA, Microsoft a accueilli la nouvelle avec joie en réitérant son envie de ne pas retirer ou dégrader Call of Duty sur PlayStation, d’aucune manière :

« Microsoft a été clair depuis l’annonce de la fusion : il n’a pas l’intention de suspendre ou de dégrader l’accès à Call of Duty ou à tout autre contenu Activision sur PlayStation. Une telle stratégie serait en contraste direct avec les intérêts des joueurs au Royaume-Uni et dans le monde. Plutôt que de limiter le choix ou l’accès, Microsoft a l’intention d’utiliser la fusion pour proposer plus de jeux à plus de personnes sur plus de plateformes et d’appareils. »

Une ouverture que Sony conteste formellement, avec un nouveau rapport relayé par GamesIndustry.biz qui explique en détails pourquoi la CMA se tromperait. Pour Sony, tout ce que Microsoft est en état de donner ne sont que des promesses se basant sur des spéculations, et rien d’autre, sans preuve des réelles intentions du constructeur américain. Sony invite même la CMA à revoir son jugement en réexaminant la future stratégie de Microsoft, tout en jugeant l’actuelle position de l’organisme britannique « surprenante, jamais vue et irrationnelle ». On ne donnera pas de leçon mais le poids des mots est important dans une telle bataille judiciaire, et ce genre de déclarations n’aide sans doute pas à se faire entendre.

Sony pense toujours que Microsoft s’attaquerait aux versions PlayStation

Sony is still arguing that Microsoft could sabotage Call of Duty on PlayStation, and even points out @digitalfoundry comparisons, forum discussions, and more https://t.co/nYx9LI2JEZ pic.twitter.com/0LhZLYQdZM — Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2023

Surtout lorsqu’en marge de cela, l’entreprise japonaise clame encore que Microsoft pourrait faire en sorte de rendre Call of Duty moins attractif sur les consoles PlayStation, en déclarant que les comparaisons entre les versions d’un même jeu peuvent vraiment impacter la réputation d’un constructeur. Sony va même jusqu’à citer Digital Foundry pour leurs analyses ainsi que les discussions qui en découlent sur les forums, afin de montrer que cet aspect a une vraie importance.

On verra dans quelques jours si ce genre d’arguments à un impact sur la décision finale de la CMA, qui doit être rendue d’ici quelques semaines seulement. Car n’oublions pas que malgré notre focus sur la question du marché des consoles, c’est surtout celui du cloud gaming qui fait encore débat au sein de la CMA et qui rend la décision de l’organisme encore imprévisible.