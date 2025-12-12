Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Fable

Le premier showcase de 2026 sera à ne pas manquer

Avec le Xbox Developer Direct, Microsoft a trouvé un excellent format qui permet de se concentrer sur une petite poignée de jeux tout en laissant la parole aus studios en charge de chaque projet. C’est par exemple là que l’on a pu y voir Clair Obscur: Expedition 33, Ninja Gaiden 4 ou encore Hi-Fi Rush. Qu’attendre pour 2026 ?

Eh bien Matt Booty a d’ores et déjà confirmé chez Variety qu’une édition du Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier prochain, ce qui est déjà ça de pris. Pas encore de date, mais il faut sans doute l’attendre pour la seconde partie du mois. Et si l’on ignore encore tous les titres présentés, Booty confirme que Playground sera de la partie. Autrement dit, Fable sera bien présent lors du prochain Xbox Developer Direct. Après son report, on espère que le RPG se porte bien et qu’une nouvelle date est maintenant prévue.

Booty précise également que Microsoft aura un gros line-up pour 2026, si grand que toutes les annonces importantes ne tiendront pas dans cette émission. On se demande donc si l’on reverra Halo: Campaign Evolved ainsi que Gears of War: E-Day, les deux étant aussi prévus pour 2026.