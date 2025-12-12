Microsoft confirme qu’un Xbox Developer Direct aura bien lieu en janvier, avec Fable

L’année 2025 aura été celle de la transformation pour Xbox, qui a opéré un virage plus que surprenant en sortant ses jeux sur d’autres plateformes. Pour 2026, le constructeur veut continuer de renforcer son catalogue avec la sortie de titres très attendus, et il a visiblement envie de maintenir sa nouvelle tradition de nous le présenter dans un Xbox Developer Direct qui aura lieu au tout début de l’année.

fable

