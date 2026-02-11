Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Alors qu’il approche doucement de la retraite, Peter Molyneux a au moins encore un jeu à nous livrer avec Masters of Albion, qui sortira dans le courant du printemps. Le fait qu’il soit occupé avec ce jeu ne l’empêche évidemment pas de voir tout ce qu’il se passe avec Fable, saga dont il a été chef d’orchestre durant de nombreuses années. IGN est donc allé lui demander ce qu’il avait pensé du jeu de Playground Games suite à la dernière présentation du RPG lors du Xbox Developer Direct, et même s’il a certaines réserves, Molyneux semble particulièrement ravi de voir la licence perdurer.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fable
Fable
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

Xbox en 2026 : Microsoft prépare une année clé entre grosses licences, cloud et futur du hardware

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox en 2026 : Microsoft prépare une année clé entre grosses licences, cloud et futur du hardware

Tous les jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les jeux en monde ouvert à venir en 2026 et au-delà

Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Fable : Le studio donne plus de détails sur la taille de la carte et le système de moralité
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027
Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable
MercurySteam retente sa chance avec Blades of Fire, qui revient avec une version 2.0 et une version Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MercurySteam retente sa chance avec Blades of Fire, qui revient avec une version 2.0 et une version Steam
Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent tous les deux sur Switch 2 avec quelques améliorations
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent tous les deux sur Switch 2 avec quelques améliorations
No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour
Wild Sheep Studio (Wild) nous laissera nous occuper d’un bébé sanglier dans Adorable Adventures, prévu pour cette année
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Wild Sheep Studio (Wild) nous laissera nous occuper d’un bébé sanglier dans Adorable Adventures, prévu pour cette année
Pokémon Pokopia : nous avons joué à ce mélange de Minecraft et d’Animal Crossing qui pourrait bien surprendre tout le monde
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia : nous avons joué à ce mélange de Minecraft et d’Animal Crossing qui pourrait bien surprendre tout le monde
Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement
Mewgenics : Le dernier jeu du créateur de The Binding of Isaac est déjà un carton
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Mewgenics : Le dernier jeu du créateur de The Binding of Isaac est déjà un carton
Yakuza Kiwami 3 pourrait être le dernier épisode Kiwami, pour être remplacé par une autre série
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 pourrait être le dernier épisode Kiwami, pour être remplacé par une autre série
En plus de Romeo is a Dead Man, Grasshopper devrait sortir un autre jeu en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : En plus de Romeo is a Dead Man, Grasshopper devrait sortir un autre jeu en 2026
Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission
Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps
MindsEye : Pendant que la direction du studio cherche encore des « saboteurs », Leslie Benzies s’écarte temporairement
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : Pendant que la direction du studio cherche encore des « saboteurs », Leslie Benzies s’écarte temporairement
Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent
Le prochain opus de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain opus de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai
Le hack’n slash Dragonkin: The Banished se dirige vers sa version 1.0 et sa sortie sur consoles, le 19 mars prochain
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le hack’n slash Dragonkin: The Banished se dirige vers sa version 1.0 et sa sortie sur consoles, le 19 mars prochain
Kernel Hearts : L’action-RPG avec des magical girls va s’offrir une démo et sortira aussi sur les dernières consoles
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kernel Hearts : L’action-RPG avec des magical girls va s’offrir une démo et sortira aussi sur les dernières consoles
Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février
Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026