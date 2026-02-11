Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable

Mais il espère malgré tout un aspect un peu moins lisse

Alors qu’il aurait pu être amer de voir Fable continuer ailleurs que chez Lionhead, Peter Molyneux est a priori surtout soulagé de voir la licence exister aujourd’hui. Il dit avoir eu les larmes aux yeux en découvrant le jeu, principalement car ce monde peut encore raconter de nouvelles histoires :

« En regardant la bande-annonce de Fable, j’ai eu les larmes aux yeux. Je sais que je risque de me faire lyncher pour ça, mais je suis quelqu’un qui pleure facilement, et j’étais incroyablement ému, et la raison pour cela, c’est que je me dis : bordel, ce qu’on a créé va vivre, ça va continuer. Ce monde qu’on a adoré créer, et que d’autres ont adoré, est vivant. Et pour moi, le plus triste serait de le voir disparaître, c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles je retourne aux God-games. Voilà pour l’émotion générale. J’ai trouvé très intelligent de leur part de raconter à nouveau Fable 1 plutôt que d’avoir le fardeau de continuer l’histoire. J’ai adoré voir certaines références. C’était super intelligent de voir la famille du gamin transformée en pierre. Vraiment très malin. Voilà pour les points positifs. »

Et pour les points négatifs ? Histoire de prouver qu’il ne joue pas la langue de bois, Molyneux évoque le détail qui lui a moins plu dans les récentes présentations :

« Si je devais être critique, ce que je crois que vous attendez de moi, je dirais qu’il y avait un côté un peu aseptisé. Mais bon, ils ont des mois et des mois pour développer ce caractère et presque cette saleté que vous recherchez dans cet univers. Je n’ai jamais imaginé Fable comme un monde tout propre, aux angles vifs et bien définis. C’est plus chaotique. C’est plus proche de ce qu’était probablement la vieille Angleterre : des lignes non rectilignes, des formes plus froissées, des ceintures à boucle démesurées, des bottes et des mains disproportionnées, car cela fait partie intégrante du caractère des personnages. C’est ce que j’aurais sans doute demandé, même si c’est probablement ridicule. »

Rien qui ne l’empêchera de jouer au jeu quand il sortira, ce qui devrait rassurer Playground Games qui semble avoir réussi à toucher en plein cœur celui à qui Fable doit beaucoup.

Fable sortira à l’automne 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.