Fable : Blizzard aide Playground Games à donner vie aux cinématiques du jeu

Les studios Xbox travaillent main dans la main selon Booty

Le nouveau numéro 2 de Xbox est revenu sur la synergie entre les différents Xbox Game Studios, en expliquant que les efforts des uns peuvent parfois aider les autres. Ce que l’on retiendra dans les exemples cités ici par Matt Booty, c’est le fait que Blizzard soit venu en aide à Playground Games pour concevoir les différentes cinématiques du jeu. Un renfort de poids quand on connaît la qualité des différentes cinématiques made in Blizzard, qui sont parmi les meilleures de l’industrie.

En dehors du cas Fable, Booty cite aussi d’autres exemples allant de The Coalition à Rare en passant par InXile :

« Notre équipe à Vancouver, The Coalition, est vraiment remarquable pour son travail sur l’Unreal Engine, et cela bénéficie à nos autres équipes. Comme le studio de Brian Fargo, InXile Entertainment, qui travaille sur Clockwork Revolution. Ils bénéficient de tout ce travail technique effectué par The Coalition. Il y a d’autres exemples : nous avons l’équipe des cinématiques chez Blizzard qui aide sur Fable. Nous avons notre studio à Montréal, Compulsion Games, qui utilise le studio de mocap d’Activision. Nous avons aussi Rare qui a pas mal d’expérience sur le multijoueur avec Sea of Thieves, qui aide Double Fine avec Kiln. »

Il fallait bien que tous ces rachats puissent créer un semblant de partenariat après tout. Pour rappel, Fable sortira cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.