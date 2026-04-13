Fable : Alors qu’une rumeur évoque un report potentiel, Playground Games réaffirme que le jeu est prévu pour cet automne

Report ou non, GTA 6 doit être un problème

C’est ce que l’insider Jeff Grubb a laissé sous-entendre dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux ce week-end, qui a rapidement tourné chez tous les médias. Grubb indique que Fable aurait été reporté en interne, mais le studio tenterait encore de voir si une sortie en 2026 est possible :

« Je dirai que j’ai entendu dire que Fable a été repoussé en interne. Cela ne signifie pas qu’il sortira l’année prochaine. Apparemment, ils essaient toujours de le sortir cette année, mais ils s’inquiètent du lancement de GTA 6. Et donc, s’il est retardé au-delà de la sortie de GTA 6, cela pourrait le repousser en décembre, ce qui pourrait amener à un report en 2027. »

Cette rumeur a commencé à prendre de l’ampleur au fil des heures, quand bien même Grubb n’a pas toujours visé juste malgré une fiabilité plus correcte que d’autres insiders. Allez savoir si tout cela est remonté jusqu’aux oreilles de Playground Games, mais depuis quelques heures, le compte Twitter du jeu ne cesse de répondre aux fans que le jeu est prévu pour cet automne 2026. Chose qu’il faisait déjà auparavant, mais il semble aujourd’hui insister sur la chose avec plusieurs tweets mentionnant la date.

S’il pourrait s’agir de tweets automatiques, on peut également y voir ici un pied-de-nez à la rumeur. D’autant plus que le jeu peut très bien avoir été repoussé de quelques semaines sans que cela invalide la période d’automne 2026. On en saura probablement plus lors du prochain Xbox Games Showcase en juin.