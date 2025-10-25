Halo: Campaign Evolved : Master Chief arrive en 2026 sur PlayStation dans ce remake du premier épisode prévu sur PS5, Xbox Series et PC

Une mascotte légendaire sous une nouvelle bannière

Nous y sommes. Alors qu’il y a un peu moins de deux ans, le public commençait à se mouiller la nuque à l’idée de voir débarquer des jeux estampillés Xbox Games Studios chez PlayStation, les choses sont allées extrêmement vite pour ses licences historiques. Forza Horizon 5 en avril, Gears of War: Reloaded fin août, la bécane de Sony a étoffé sa ludothèque d’une manière qu’il est encore difficile de conscientiser aujourd’hui.

Mais une licence telle que Halo et son héros emblématique Master Chief, là, on est obligé de s’assoir pour mesurer une information qui, pour toute personne ayant connu le début des années 2000, aurait causé une franche rigolade. Non pas que nous tombons de notre chaise non plus, vu la politique d’ouverture menée par la branche gaming de Microsoft, mais en constater la réalité est autre chose.

Alors Halo: Campaign Evolved, qu’est-il exactement ? Eh bien tout simplement un remake sous Unreal Engine 5 de la campagne de Halo: Combat Evolved, avec son lot de nouveautés.

Graphismes améliorés, cinématiques retravaillées, maniabilité réadaptée, doublage réenregistré par les acteurs d’origine, bande-son réarrangée, bref, nous ne faisons pas face à un remaster au rabais. Et aux côtés d’un reveal trailer, nous avons aussi droit directement à 13 minutes de gameplay afin d’avoir une première idée assez solide du rendu qu’il faut attendre de ce retour.

Des nouveautés et du peaufinage au programme

Notons également qu’un troisième trailer accompagne les autres. Dans celui-ci, la parole est donnée à Brian Jarrard, responsable de la communauté chez Halo Studios, accompagné de Greg Hermann, Dan Gniady et Max Szlagor. En résulte une sorte de carnet de développeur racontant quelques bribes sur le projet.

On y apprend par exemple que trois nouvelles missions sont prévues pour faire office de préquelle. D’autres interventions comme celle retranscrite sur le Xbox Wire nous informe aussi des ajustements liés au déroulement de l’intrigue seront aussi de la partie, notamment en termes de narration environnementale et de contexte narratif supplémentaire.

Le comportement des ennemis accueillera aussi quelques changements, la maniabilité du Warthog sera améliorée avec en plus l’ajout d’une place à l’arrière. De nouvelles armes issues des autres jeux Halo se verront intégrés, comme l’Épée à énergie, le Fusil de combat ou encore le Needler.

Enfin, pour celles et ceux cherchant des sensations old school, vous aurez le plaisir de savoir qu’il y aura de la coop canapé à deux en écran splitté, et sinon jusqu’à quatre joueurs et joueuses en multijoueur. Le tout en cross-play et en cross-progression.

Il est clair que d’un point de vue multiplateforme, c’est une formidable nouvelle que l’industrie accueille aujourd’hui. Et toujours selon Brian Jarrad, il semblerait que l’histoire entre Master Chief et PlayStation ne fait que commencer.

Halo: Campaign Evolved débarquera en 2026 sur Xbox Series, PS5 et PC via Steam et Microsoft Store.