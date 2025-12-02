Légendes Pokémon Z-A : le DLC Mega Dimension dévoile un nouveau type de Méga-Évolution avec Méga Lucario Z

Un Méga Lucario plus véloce

Même si l’on s’attendait à une Méga-évolution pour un Pokémon qui n’en possède pas encore, ce sera finalement une double ration pour Lucario qui dispose d’une toute nouvelle transformation. Selon la Pokémon Compagny, Méga Lucario Z se distingue par un corps entouré d’une aura énergétique, qui améliore sa défense, sa flexibilité et son agilité. Il peut concentrer cette énergie dans certaines parties de son corps comme ses poings, jambes, ou la façonner en bouclier pour des effets défensifs.

Sur le plan du gameplay, ce nouveau mécanisme offre des avantages mais aussi des contraintes. Les attaques de cette forme « Z » s’exécutent plus rapidement, mais la jauge de Méga-évolution se vide bien plus vite. Cela les rend idéales pour finir un combat rapidement, mais les rend moins adaptées aux affrontements longs. Pour ceux qui aiment les affrontement en ligne, ce changement de paradigme pourrait bien bouleverser les stratégies. On imagine que d’autres Pokémon populaires bénéficieront de cette Méga-évolution Z dans le DLC même s’il va falloir attendre encore quelques jours pour en être certain.

Pour rappel, le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A sortira le 10 décembre prochain et sera proposé au prix de 29,99 €. Le DLC donnera également accès à des tenues « holo X » et « holo Y », tandis que les précommandes permettront de mettre la main sur 3 Speed Balls, 3 Appât Balls, 3 Niveau Balls et 3 Mass Balls.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Notre test complet est disponible, ainsi que notre guide complet.